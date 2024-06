En la última semana, por medio de redes sociales, decenas de videos donde se ve a la DJ y productora surcoreana Peggy Gou bailando con el actor y cantante español Arón Piper, comenzaron a surgir, por lo que se comenzó a especular que los artistas estarían en una relación.

¿Quién es Arón Piper?

Aunque Arón Piper comenzó su carrera como actor a una corta edad, fue hasta su participación en el show de Netflix “Elite”, que alcanzó la fama internacional, sin embargo en 2019 hizo su debut como cantante pero no fue sino hasta marzo de 2021 que estrenó su primer EP titulado “Nieve”. Actualmente cuenta con más de 877 mil oyentes mensuales en la plataforma de Spotify.

¿Quién es Peggy Gou?

En el caso de Peggy Gou, “es una DJ, productora y compositora nacida en Corea del Sur que vive en Berlín. Llevando su sonido en una dirección más accesible, en 2023 lanzó el sencillo dance-pop “(It Goes Like) Nanana” y la colaboración “I Believe in Love Again”. Ambas pistas aparecieron en I Hear You, su álbum debut de 2024″, se puede leer en su biografía de Spotify.

Arón Piper y Peggy Gou estarían en una relación

Por otro lado, durante la última semana, por medio de la aplicación de TikTok, varios videos donde se ve a Arón Piper y Peggy Gou besándose comenzaron a surgir y es que ambos fueron captados en el after party del Grand Premio de Mónaco, inmediatamente dichos clips se viralizaron en redes sociales con lo que cientos de internautas aseguraron que los artistas ya estarían en una relación.

Cabe destacar que varias personas señalaron que Arón Piper y Peggy Gou son novios desde 2023, cuando fueron fotografiados por primera vez durante el Brunch Electronik Madrid llevado a cabo el domingo 24 de septiembre del año antes mencionado.