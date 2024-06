Así fue el reencuentro de Yahir con su hijo Tristan tras varios años de distanciamiento

Después de un prolongado período de distanciamiento, el cantante Yahir finalmente se reencontró con su hijo Tristán, generando sorpresa y emoción entre sus seguidores.

Tristán, quien ha compartido públicamente su lucha contra las adicciones, anunció este reencuentro a través de sus redes sociales. Según él, el encuentro marca el inicio de una nueva etapa en su vida, luego de haber superado sus problemas y decidir comenzar desde cero.

El reencuentro entre padre e hijo se produjo después de una serie de desacuerdos y conflictos familiares que los separaron durante casi tres años. Así mismo lo anunció:

“Vi a mi jefe después de tres añitos añitos dos años y medio y no me esperaba como iba a pasar todo esto, sin embargo, me siento feliz...”

Sin embargo, el hijo ha expresado que, a pesar de todo, la familia siempre estará ahí para él, demostrando una disposición para dejar atrás las diferencias y reconstruir la relación.

