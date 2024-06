“Diré algo que nadie sabe hasta hoy”: Victoria Ruffo hace confesión sobre reencuentro con Eugenio Derbez

A pesar de haberse unido en matrimonio y tener un hijo en común, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se llevan muy bien, por la misma razón, es complicado verlos en el mismo lugar. El nacimiento de su nieta Tessa, sería la excusa ideal para su reencuentro, sin embargo, la actriz reveló que la reunión ya sucedió.

El nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay habría sido el momento en el que después de un gran periodo de tiempo, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se vieran las caras por primera vez, no obstante, en un encuentro con la prensa en Ciudad de México, la “Queen de las telenovelas” confesó que el tan temido reencuentro ya tuvo lugar.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo Fotografía de cuando los actores eran pareja

¿Cómo fue el reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Ante los micrófonos de los medios de comunicación, Victoria Ruffo admitió: “Diré algo que nadie sabe hasta hoy, hace seis años, Derbez y yo coincidimos en Los Ángeles, fue justo cuando habían dicho que se había muerto, yo fui a un programa y José Eduardo fue conmigo. Le pedí que le hablara a su papá, no fuera a ser cierto. Me dijo que si hubiese sido real, ya sabría. Al día siguiente, se quedó de ver con él en un mall, ellos desayunaron y yo me fui de compras”.

Después, la ex pareja de actores mantuvieron una breve interacción que finalizó de manera incómoda: “Entre a una tienda y veo que está Eugenio con José Eduardo, al vernos, nos quedamos callados, nos miramos y solo dijimos: ‘Hello’. José Eduardo sale del vestidor y nos ve a los dos como: ‘¿Todo bien? ¿Están bien?’, le dije que sí, que lo que se estaba comprando de ropa estaba super bien, solo que la chamarra que traía estaba horrible, me dijo: ‘Esa la escogió mi papá’, entonces mejor me fui”.

“Las cosas pasan, con el tiempo te ríes de lo que parecían ser pantanos, y pues no fue para tanto, así que, reencuentro ya hubo, a seguir adelante y veremos cómo fluye todo”, concluyó.