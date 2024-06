Karely Ruiz responde a críticas como streamer: “Prefiero que no me ‘funen’”

La reconocida modelo y creadora de contenido en plataformas de streaming, Karely Ruiz, ha decidido enfrentar las críticas que ha recibido en su participación en las transmisiones con los reconocidos streamer TheGref y WestCol

Durante un encuentro con sus seguidores, Karely expresó su deseo de no ser objeto de “funas”.

Esto sucedió después de que le afirmaran que se vió ‘’timida’' durante el stream junto a los demás streamers en el evento de la ‘’Kings League’'. Uno de sus seguidores le preguntó: ‘’¿Como te sentiste después del stream? te vi un poco tímida’'

A lo que la modelo respondió ‘’querían que me encueraraaaa o k ajjajajaja’'

Karely Ruiz "Se le vio todo": Karely Ruiz sufre accidente y muestra de más en un video (Instagram @karelyruiz.of)

Luego, mencionó una de las razones por la que pudo haberse visto un poco más tímida y callada de lo normal:

“En el streamer con westcol no estaba tímida, simplemente ya no soy la misma morrita de antes que hablaba por hablar, prefiero que no me funen por decir algo que no, pero los amo por verme”

Sin embargo, a pesar de haberse sentido incómoda, la modelo también escribió lo siguiente en la foto que posteó:

‘’Me voy de cdmx ya regreso a mi mty hermoso, pero gracias por todo el apoyo que me brindaron estos días en todos los streamer que fui invitada, realmente es algo totalmente nuevo para mi, pero la pase bien❤ chicos yo no se de fútbol, pero aun así lo disfruté'’

Trayectoria de Karely

Karely Ruiz es una influencer y modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000. A los 23 años de edad, se ha vuelto famosa gracias a su presencia en redes sociales, donde comparte contenido mostrando su belleza y participa en programas de televisión en su ciudad natal.

En diciembre de 2023, Karely se hizo conocida al publicar fotos en su cuenta de Facebook luciendo un conjunto de ropa interior de encaje negro, lo cual recibió halagos de sus seguidores.

Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, la modelo ha demostrado su generosidad al regalar liposucciones y pagar la quimioterapia de un joven de Coahuila.

Además, Ruiz ha logrado construir una sólida presencia en su canal de OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo con sus seguidores.