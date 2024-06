Lali Espósito protagoniza fuerte discusión con participante en la versión española de “Factor X”

El paso de Lali Espósito dentro del reality “The Factor X España” como jurada no está siendo nada fácil, luego de tener varios encontronazos con una participante.

Desde mediados de mayo, la participante Ayelén ‘Aye’ Alfonso, de nacionalidad paraguaya, expresó su inconformidad con unas opiniones de Espósito, después de una de sus presentaciones.

Después de pasar por el programa y recibir un “no” por parte de la ex Casi Ángeles, Alfonso dialogó con medios paraguayos y se despachó contra la artista argentina.

Nuevos momentos de tensión

Es por ello que, este domingo, durante la segunda semifinal del talent, otra de las juradas, Vanesa Martín quiso explicar por qué valoró negativamente a Aye Alfonso.

“Intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu misión en esta vida como música. No me desdigo de nada. Te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad”, afirmó Martín quien añadió: “Hoy sigo viendo a una Aye lejos de su identidad. Lo siento, disculpadme, soy sincera”.

A lo que la concursante respondió: “Respeto todas tus opiniones, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Soy una artista que está empezando”.

En ese momento, la argentina tomó la palabra para decir: “Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Coincido con Vanesa Martín. Aquí estamos cuatro personas muy respetuosas, nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas”

Añadió: “Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show. Se trata de gente que canta y cuatro personas dan su opinión, con la mejor de las ondas. Si eso te molesta, quizás no es el lugar al que presentarte”

El clip se ha convertido en tendencia en España y Argentina, encendiendo un debate sobre el incómodo momento vivido en el programa.