Lyn May reveló cómo fue su drama al ser inyectada con aceite en la cara: “Me quise matar”

La famosa vedette, Lyn May, ha compartido detalles desgarradores sobre un incidente que cambió su vida.

Después de someterse a un procedimiento estético que salió terriblemente mal, su rostro sufrió graves lesiones y su vida estuvo en peligro. En una entrevista con Imagen Televisión, reveló que esta experiencia la llevó a luchar contra pensamientos suicidas.

May comenzó relatando cómo fue engañada por dos mujeres que afirmaban ser cosmetólogas expertas:

“estaba yo en el Tropicana cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas... tú sabes que cuando quieren algo te bajan el cielo, me dijeron: ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”

Y siguió explicando: “Yo me acuerdo que la vieja de un biberón sacaba (aceite), llenaba la jeringa y olía aceite; aceite como de medicamento. Estaba muy de moda, todo el mundo se lo ponía”

El tratamiento estético tuvo consecuencias devastadoras en el rostro de Lyn May. Sufrió graves lesiones en la piel y desarrolló bultos en su rostro.

Ver los resultados en el espejo fue un shock emocional tan intenso que confesó haber luchado contra pensamientos suicidas:

“Sufrí muchísimo. No me quería ver en un espejo.. Me quise matar muchísimas veces. Yo lloraba y decía: ‘¿por qué?, yo me voy a matar, ya no quiero vivir así”

Apoyo de madre

Lyn resaltó el papel fundamental que desempeñó su madre en su proceso de recuperación. Sin su apoyo, afirmó que no estaría aquí hoy.

Aunque ha pasado por múltiples cirugías para reparar los daños en su rostro, reconoce que no ha podido recuperar completamente su belleza característica de antaño, pero que sin embargo, ha logrado mejorar su apariencia en gran medida.

Basándose en su experiencia personal, la celebridad envía un mensaje importante a todas las mujeres que buscan la perfección a través de tratamientos estéticos:

“Yo les recomiendo que no se inyecten, y si lo hacen, por favor, que sea después de los 50, ya cuando lo necesiten y no antes”