Marca Registrada celebra aniversario con los pies en la tierra y una gira por México

Fidel Castro, líder del Grupo Marca Registrada, está en pleno festejo: diez años con la agrupación de regional mexicano y doce como cantante. A sus 29 años está orgulloso de las aportaciones a la industria musical, sobre todo con la consolidación de The Magic Entertainment, su casa discográfica que apoya a cantantes emergentes.

El músico llegó puntual a la entrevista virtual con Publimetro y con la jersey del Real Madrid, inició la charla que se centró en el nuevo álbum titulado The Goat.

“Son diez años de tantos sacrificios, de perderme fiestas familiares, haber cortado novias (risas), tocadas, pero ha valido la pena y acá andamos. Este disco, pues implica, primero que nada, empujar a los morros nuevos a darle su posición, algo que yo batallé mucho para tenerla; ahora, es algo que por las redes sociales es más fácil. Siendo sincero este nuevo disco es para apoyar a los nuevos talentos, también a Marca Registrada porque es muy variado, tiene música electrónica, campirana y original de Marca Registrada. Creo que marca un antes y después, es un parteagüas”, señaló Fidel Castro.

Grupo Marca Registrada celebra su diez años en la música (Foto: Cortesía)

Con este álbum, Grupo Marca Registrada celebra 10 años de trayectoria y a su vez, Fidel Oswaldo Castro Valenzuela, su líder, compositor y acordeonista, festeja 12 años de carrera, los cuales son representados con cada una de las estrellas de la portada.

“Vivimos un momento sólido como banda. Somos personas que tenemos momentos de bajón, de enojo, pero estamos muy sólidos más que nunca. Los muchachos son como mis hermanos y el grupo va muy bien, les había pegado un poco de gripe (risas), pero va en ascenso. Con el disco The Goat es como ponerle un suero intravenoso, y otra vez para arriba, es un cuerpo que no se deja caer, se enferma, pero no se deja caer”, señaló.

Nominados en los Latin American Music Awards 2024 en la terna Mejor canción regional mexicano con Di que sí en colaboración con Grupo Frontera. En febrero estrenaron el remix de Bling bling con Maluma y Octavio Cuadras; un mes después, Andar conmigo junto a Julieta Venegas.

“La industria nos considera un fenómeno musical, pero no me la creo, de verdad. Fidel no se cree las cosas, solo quiere andar disfrutando la vida sin olvidar que es artista y que tiene que atender a los fans, siento que la gente que se cree, no se porta como debería con su público”, señaló el vocalista.

Grupo Marca Registrada ha realizado duetos con figuras de la música latina como Gerardo Ortiz, Carin León, Grupo Firme, Luis R Conríquez, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Código FN, Óscar Maydon entre otros.

“A Peso Pluma y Natanael Cano les gusta la música de Marca Registrada, desde antes que fueran famosos. Tengo 29 años, pero tampoco estoy tan chavito, no estoy ni vejo ni joven, pero disfrutó colaborar con amigos de antes como en su momento con Ariel Camacho que en paz descanse, que inspiró a todos y grabó dos canciones de mi autoría. Además, con Gerardo Ortiz, un gran ídolo para mí”, dijo.

Por lo pronto, la agrupación da los últimos detalles para la extensa gira, pero aclararon sobre esos rumores que circulan en redes sociales, “dicen que solo tocamos 45 minutos, es una vil mentira, pues a veces son más de dos horas”.

Fidel Castro se siente inspirado para lo que viene, y compartió dos cosas que no puede ocultar: “he cambiado mucho en cuanto al material que subía a redes, antes subía cositas más de los carros, ahora estoy consciente que tengo un público joven, no me gustaría que tomaran malos ejemplos”.

Gira mundial

Iniciarán este año la gira internacional The Goat, la cual estará visitando México y Estados Unidos. Inicia el 26 de julio en Tuxtla Gutiérrez;15 de junio en Monterrey; 14 de septiembre en Mérida; 29 de junio en Guadalajara y 18 de agosto en el Estado de México; en total van 33 ciudades en esta primera fase.

“Será un show totalmente renovado, lleno de música nueva, dinámicas y momentos increíbles. Tendrá un show de drones muy espectacular e invitados para volver a romper récords”, adelantó Fidel Castro.

Marca Registrada inicia The Goat Tour (Foto: Cortesía)

Momentos claves en su historia

1. “La salida de la canción El doctor, fue punto clave para Grupo Marca Registrada”, señaló Fidel Castro.

2. “Otro momento importante fue cuando empezamos a grabar cosas diferentes como El rescate, Solo me dejaste, Si fuera fácil, que ya metimos el tololoche”.

3. “También fue clave, cuando grabamos Elovrga”.

