“Quedarme callada no va conmigo”: Mía Rubín hace de la música su escudo y fortaleza

Mía Rubín goza sus 19 años de edad. La cantante celebra los proyectos que llegan a su vida, pero también la unión de su familia y la relación con su novio, Tarik Othón. Recién lanzó el EP Nunca más en plataformas, algo que la tiene motivada.

“Estoy muy emocionada de que ya puedan disfrutar el concepto redondo. Sin duda es mi bebé, estoy súper emocionada de que por fin lo puedan tener en sus manos para escucharlo, es un proyecto que me cambió la vida, porque marca el inicio de mi carrera como solista. Al final, estoy haciendo lo que más amo en la vida”, compartió Mía Rubín en charla con Publimetro.

Mía Rubín, presenta su EP Nunca más luego de su triunfo en Juego de Voces (Foto: Prensa Danna.)

Aunque ha estado en el medio del entretenimiento desde que nació, es ahora que comienza a dar pasos en solitario.

“Todo suma en este momento que experimento. Gracias a Dios, los comentarios han sido muy positivos y a la gente le gusta mucho el concepto. Además, el bolero trap es un género que actualmente no muchos jóvenes escuchan, pero justo por eso tenemos trap con un giro más fresco y con letras muy cercanas. Me gusta que la gente opine, que hagan su ranking de las canciones. Estuve trabajando en este EP, por más de tres años, es un sueño hecho realidad”, comentó.

La artista agregó, “la verdad yo no había escuchado el EP completo hasta que salió este viernes, y son solo 25 minutos de escucharlo, porque te los echas en una sentada. Está bien padre con seis canciones, así que todos podemos caer en la tentación de escucharlo sin pausas”.

“Simplemente no puedo permitir que cuando hablan mal de alguien que quiero, pues no puedo quedarme callada, eso no va conmigo” — Mía Rubín

No es un secreto que a lo largo de su vida, siempre ha tenido que defender su personalidad ante las cámaras.

“Siempre voy a hacer la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, eso jamás va a cambiar y no quiero que cambie, estoy orgullosa de ser su hija. Estoy buscando un poco de separación, aunque estoy trabajando con mi papá, creo que es importante que consiga una identidad propia. ¿Qué papá no ayuda a sus hijos? Hay ciertas personas que dicen: ‘Es hija de...’. Hace poco hablaba con Víctor García, uno de mis mentores, ‘tú por ser quién eres vas a tener muchas puertas abiertas, pero esas puertas no se van mantener abiertas si no trabajas duro por ello’”, reveló.

Con un carácter dócil, pero fuerte cuando se necesita, confesó que siempre alzará la voz para defender a la gente que quiere.

“Si son personas que amo y quiero, pues definitivamente no me voy a quedar callada, es muy triste cuando hieren a una persona que amas. Mira que vengo de una familia de famosos, y han habido controversias en las cuales ni siquiera he participado y se arman. Puedo hablar de ciertas cosas que no están bien, y si tengo una voz la puedo alzar sobre todo al hablar de temas que son necesarios”, puntualizó.

“Siempre voy a hacer la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, eso jamás va a cambiar y no quiero que cambie, estoy orgullosa de ser su hija” — Mía Rubín

Por ahora, disfruta el amor en todos sus formatos y a su novio Tarik, “por el momento no hay planes de boda, estoy muy feliz, pero estoy muy chiquita; obviamente uno de mis grandes sueños es ser mamá y casarme, pero ahorita no (risas)”.

¿Gira con los Herederos?

Mía Rubín disfrutó hacer el reality Juego de Voces, “fue un proyecto que me dejó muchísimas cosas, no nada más laboralmente sino emocionalmente. Me dejo una familia de herederos y consagrados, con cada uno conecté de una manera especial. Ahora, tengo unos amigos que me quieren, apoyan y van a estar ahí cuando los necesite. Ha sido una gran oportunidad para que los herederos tengamos visibilidad en los nuevos proyectos para que nos vayan conociendo un poquito”.

Al preguntarle si habría una gira de los Herederos respondió, “no puedo confirmar nada, no lo hemos hablado pero sin duda sería una oportunidad bien padre para conectar con mis compañeros, cada quien con su concepto, estaría bien padre, no me cierro a la idea. Me estoy enfocando mucho a mi carrera personal, pero nunca digo nunca, pues sería una aventura bien divertida”.

