Reviven declaraciones de Cazzu en la que afirma ser una pareja difícil

Ha pasado más de una semana desde el momento en que Christian Nodal y Cazzu dieron a conocer su separación, dejando a todos sorprendidos con la noticia. Desde ese entonces, han surgido diversas especulaciones sobre el motivo que los conllevó rompimiento, entre estas resalta la posible infidelidad por parte de uno de ellos o que Nodal no ha podido superar a Belinda.

Sin embargo, hasta ahora los artistas no han revelado los verdaderos motivos por los que decidieron terminar, aunque, en redes sociales, además de ponerse creativos los usuarios con sus teorías, también se han recordado algunos momentos de los cantantes, como por ejemplo la vez que Cazzu habló en una entrevista sobre sus relaciones amorosas antes de salir con el cantante de música regional mexicana.

La respuesta de la argentina dejó a más de uno impactado, por lo que sugieren que ella podría haber sido la responsable de terminar su romance con el intérprete de ‘Cazzualidades’.

Cazzu aifrma ser una pareja difícil

En una ocasión, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, mencionó durante una entrevista que ella prefiere no tener a nadie de novio, ya que, asegura que es muy difícil de controlar.

Asimismo, dijo que su carrera musical es muy importante en cuanto a las relaciones, porque se la pasa muy ocupada. Agregando además que a los hombres les gusta tener a alguien cerca y no en un camerino, por lo que, al conocerla empiezan a tomarle interés, pero luego al parecer se les va perdiendo.

“Me da una paja el amor, me parece un lugar donde uff... mucho drama, no, no quiero y segundo que... a ningún hombre le gustan tanto las personas como yo, soy muy mía y soy muy difícil de controlar. Al principio les gusta todo de mí, después ya no, como que quieren una que esté cerca, normalita”, señaló.

Tras revivir estas declaraciones, los usuarios en redes sociales empezaron a opinar sobre el tema, defendiendo el punto de vista de la artista, pues afirman que es una mujer que se valora y se pone a ella primero antes que a un hombre.

“Pues toda una dama Cazzu, así debemos ser todas que nadie nos manipule ni nos maneje”.

“Eso es amor propio, que bueno por ella”.

“Eso se llama valorarse, porque ya tuvo experiencia en la vida”.

“Imagínate tanto que luchó por su carrera y que venga ahora un tipo que la quiera cortar eso por lo que tanto se esforzó”.