Yanet García compró un lujoso departamento en New York: Esto fue lo que le costó

La reconocida modelo e influencer Yanet García ha dado un nuevo paso en su carrera y en su vida personal al adquirir un impresionante departamento en la ciudad de Nueva York.

La modelo, conocida como “La Chica del Clima” en México, ha conquistado no solo a su país natal, sino también a una amplia audiencia en todo el mundo, acumulando más de 14.6 millones de seguidores en Instagram y estableciéndose como una influyente personalidad en internet.

Después de mudarse a Nueva York hace tres años, Yanet comenzó su travesía en busca de nuevos horizontes y ahora ha dado un paso más allá al convertirse en propietaria de un costoso departamento en Manhattan.

Así mismo lo contó en su post de Instagram:

‘’Hoy puedo decir que la disciplina me lo ha dado todo 🍎 Sólo una chica de pueblo de Santiago, Pueblo Mágico con sueños de gran Ciudad... Invirtiendo en la Ciudad de mis sueños🗽'’

Y siguió: ‘’Hace 3 años llegué a New York sin crédito y tratando de rentar un departamento para cumplir mi sueño y HOY finalmente está sucediendo…. I am officially the owner of my apartment in Manhattan 😭🔑 🏠 ❤️🥳

GRACIAS A TODOS POR SER PARTE DE MI SUEÑO!

Sin ustedes esto no sería posible!!! SO GRATEFUL 🤗'’

Concluyó: ‘’Thank you so much @mr.mudrik for all your help and support!

PERSISTE!!!! SI TODO FUERA FACIL,

CUALQUIERA LO LOGRARIA. ✨'’

Ubicación y exclusividad

La propiedad adquirida por Yanet García se encuentra en One Manhattan Square, un icónico edificio situado frente al Manhattan Bridge y cerca del Brooklyn Bridge, con una impresionante vista al East River.

Este edificio se destaca por su exclusividad y se considera uno de los más prestigiosos de la isla de Manhattan.

Si bien el precio exacto del departamento no se ha revelado, se estima que los precios de venta en One Manhattan Square comienzan en alrededor de 1 millón 216 mil dólares, pudiendo llegar hasta 1 millón 485 mil dólares e incluso 1 millón 625 mil dólares en algunos casos, dependiendo de la ubicación dentro del edificio y las características del apartamento.