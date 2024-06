Arturo López Gavito opina que en el cine mexicano no hay buenos actores ni directores

Arturo López Gavito compartió recientemente unas polémicas declaraciones referente al cine mexicano, ya que considera que en el país las películas que se hacen no pueden competir en taquilla a nivel internacional por su mediocridad.

El locutor y productor musical estuvo conversando de cine con la creadora de contenido Gaby Meza, que se especializa en compartir reseñas y críticas de producciones audiovisuales.

Según Arturo López Gavito, la mayoría de realizadores cinematográficos mexicanos no tienen el talento necesario para realizar una buena obra, por lo que les recomienda donar ese dinero para hacer algo verdaderamente bueno para el público.

Arturo López Gavito ofrece duras opiniones sobre el cine mexicano

Arturo López Gavito se ha dado a conocer como el ‘juez de hierro’ gracias a “La Academia”, no obstante, no solamente tiene opiniones duras para los aspirantes a cantantes, también para los directores y actores.

“Tú sabes que el cine mexicano no puede competir porque no tiene los elementos artísticos, ni tiene los elementos creativos necesarios para poder competir”, le dijo el productor musical a Gaby Meza.

Arturo López Gavito comparó el cine mexicano con comerciales, pues la mayoría de los realizadores hacían eso, y aunque Alejandro González Iñárritu también hacía comerciales, no todos se han atrevido a hacer algo distinto como el galardonado cineasta.

“No veo a ningún realizador mexicano, fuera de los tres grandes de Hollywood, que diga: ‘bueno, creo que este lo puede hacer de una mejor manera’. Y eso es muy doloroso”, expresó el locutor.

Arturo López Gavito cree que lo mejor que pueden hacer es abrir una cadena de restaurantes o ayudar a la gente, ya que sus películas no funcionarán: “porque no está bien hecho, porque no hay buenos actores, porque los directores no lo hacen bien y todo tiene que ver con el chiste barato”.