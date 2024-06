Así hace Bu Cuarón para enfrentar a quienes la minimizan por ser la hija de Alfonso Cuarón

Bu Cuarón lanza "Viceversa," el primer tema de su EP debut, Drop By When You Drop Dead.

Ser “la hija de...” es una etiqueta muy difícil de eliminar, en el mundo del espectáculo. Bu Cuarón toca tres instrumentos, produce sus propias canciones, estudia tres carreras universitarias y a sus 20 años ya inició su camino por el mundo de la música. Pero lamentablemente, todavía es más conocida por ser la hija de Alfonso Cuarón, famoso director mexicano ganador de un Oscar.

Sin embargo, la joven talentosa, nacida en el Reino Unido, no tiene problemas con enfrentar esta etiqueta. De hecho, según cuenta en una entrevista con la revista Quien, está dispuesta a sacarse el estigma, ya que sabe que proviene de la ignorancia de quienes no conocen lo que es capaz de hacer.

“Entiendo que para algunas personas yo puedo representar eso (ser la hija de Alfonso Cuarón), pero eso es algo que yo quiero cambiar. Si alguien me quiere poner de ‘Ay, su papi le hizo’, eso no es mi problema; ese es tu problema con tu relación con las mujeres que trabajan y que hacen cosas”, dijo Bu al medio antes citado.

Bu comenzó a tocar piano, violín y guitarra a los cuatro años. Estudió en el Conservatorio de Italia, país en el que vivió gran parte de su infancia.

Ahora vive en Londres y estudia Filosofía, Política, Sociología y Psicología en la universidad. Apenas inicia de una manera muy tímida. En su canal de YouTube no alcanza los mil suscriptores y tiene sólo tres videos, pertenecientes a su primer EP, titulado Drop By When You Drop Dead.

Aunque dos de las tres canciones de Bu Cuarón son en inglés, la cantante no olvida sus raíces y tiene una en español. Ya debutó en los escenarios mexicanos, durante el festival Tecate Emblema de la Ciudad de México.