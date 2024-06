Cristian Castro “a lo mejor sí se casa” con Ingrid Wagner, según su hermano Marcos Valdés

Recientemente, Cristian Castro e Ingrid Wagner reanudaron su relación y se ven más felices que nunca, como lo expresó la artista plástica en una entrevista con reporteros de “Venga la Alegría”, incluso mencionó la emoción que le causa conocer a su suegra, Verónica Castro. Todo va tan bien entre la pareja, que Marcos Valdés, el hermano del cantante confesó que podría haber boda.

Frente a los micrófonos de los periodistas, Marcos Valdés hizo pública su opinión sobre Wagner: “A mí me da mucho gusto verlo contento. Está bien, yo creo que la chava es muy alivianada, yo creo que la chava es muy buena onda, yo no he platicado con él ahorita, pero a mí me gusta ella, es como exótica, una chava sexy, una chava llena como de energía. Lo hace feliz y no lo presiona, que es lo que no le gustaba al güero”.

También fue cuestionado sobre la antigua relación del intérprete de “Por Amarte Así” con Mariela Sánchez, y si el querer llevarlo al altar fue motivo suficiente para Cristian castro para finalizar su noviazgo, a lo que respondió: “Esa chava no, no vale la pena hablar de ella, porque fue muy pelada, con ustedes, con nuestras mujeres, con nuestra idiosincrasia, con nuestro México, con nuestra cultura, de ella no vale la pena hablar”.

¿Cristian Castro se casará con Ingrid Wagner?

Para finalizar la entrevista, Marco Valdés aclaró que a su hermano le va muy bien económicamente y que es muy trabajador, por lo que no tendría problema alguno en gastar dinero en platillos exóticos en restaurantes.

Además, recalcó que se ve muy contento con su actual pareja, por lo que no es necesario hablar de sus relaciones pasadas: “Y ya para callarlos a todos, los que lo andaban molestando con sus otros quereres, ya hay que dejarlo. Ahora sí va feliz y a lo mejor con ésta sí se casa”.