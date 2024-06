Cinco exguerrilleros del EZLN narran sin pasamontañas lo que vino ‘Después de las armas’

El levantamiento zapatista fue una rebelión de doce días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1° de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México.

A tres décadas del histórico levantamiento armado, el documental Después de las armas dirigido por Héctor Laso y producido por la periodista Denise Maerker, tendrá su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que se realiza del 7 al 15 de junio.

“Estamos emocionados y no esperábamos estrenar en una sala nacional. Nos parece importante que esta película, con esta trascendencia del movimiento a 30 años, tiene que verse por todos”, adelantó Héctor Laso en entrevista con Publimetro.

Narrada en español y tzeltal, lengua indígena de los Altos de Chiapas, el documental muestra el rostro humano detrás de la enigmática imagen del EZLN, desde historias familiares hasta entrenamientos en la selva, heridas de combate, relaciones personales y aprendizajes en la guerrilla.

“Fue un trabajo de mucho tiempo, pues comenzamos a finales del 2022, cuando Denise Maerker me dijo: ‘vamos a hacer algo del zapatismo a 30 años, tenemos que buscar una historia’. Queríamos historias humanas con una perspectiva de género, llegar a ver qué ha pasado con aquellos exzapatistas y cómo están viviendo”, explicó.

La obra retrata de manera íntima y reveladora los momentos cruciales de la lucha armada y hace públicos testimonios inéditos de quienes la vivieron en carne propia: Benito, Elisa, Mario, Felicia y Luis Miguel, cinco exintegrantes del EZLN, quienes a lo largo de 75 minutos comparten sus motivaciones, sacrificios y reflexiones sobre el movimiento armado.

“Nosotros no podemos decir si fue bueno o no el movimiento, eso le toca a los zapatistas. Esta película en ningún momento pretende decir si fue bueno o no; tampoco, el emitir un juicio, sino mostrar la vida de cinco excombatientes, mostrar la herencia, sus motivos, ese es el retrato de la vida después de las armas”

— Héctor Laso, director