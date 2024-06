“Te veré de nuevo el año que viene”, Cha Eun Woo deslumbra a AROHA durante su primer concierto en la Arena CDMX

Fue en marzo de 2017 cuando el cantante, compositor, modelo y actor surcoreano Lee Dong-min mejor conocido como Cha Eun Woo se presentó por última ocasión en la CDMX gracias a su participación junto al grupo ASTRO para la KCON México de 2017, llevada a cabo en la Arena Ciudad de México, misma también contó con presentaciones de Eric Nam, Exid, NCT 127, Red Velvet, BTS, Infinite H y Monsta X.

Sin embargo, a siete años de este evento, Cha Eun Woo, regresa a la CDMX pero esta vez como solista, gracias la gira o tour ‘Just One 10 Minute: Mystery Elevator’, los días martes 4 y miércoles 5 de junio, donde los asistentes pudieron escuchar su álbum debut en solitario titulado ‘ENTITY’, el cual se compone de cinco temas en total.

Cha Eun Woo deslumbra a AROHA durante su primer concierto en la Arena CDMX

Para el primer concierto de Cha Eun Woo en la Arena CDMX, Publimetro México fue invitado como prensa y fue tan solo unos minutos después de las siete de la noche, que el show dio inicio, y después de VCR inicial, el tema “10 Minutes” comenzó a sonar, posteriormente le siguieron “Fu*king great time” y “STAY”.

Al ser esto un fan meeting, Cha Eun Woo pudo realizar diferentes actividades como el famoso Q&A o preguntas y respuestas. Para el primer TMI (too much information), se le cuestionó al surcoreano acerca de su primer pensamiento al llegar a México, a lo que respondió, “Mmm, si les soy honesto, hace mucho calor aquí, en Corea también es verano y siento que está igual que allá, ni bien aterricé, los fans me recibieron con tanto amor y me sentí muy bien”.

Cha Eun Woo deslumbra a AROHA durante su primer concierto en la Arena CDMX. / Foto: Andrea Rojas (Instagram: @andrearojas1996)

La segunda pregunta fue si hay algo que le asuste en especial y contestó “Los juegos de los parques de diversiones. Siendo honesto creo que las personas pero ustedes no y yo sé que ustedes me van a proteger, así como yo los protegeré a ustedes”, dijo entre risas. Para cerrar este segmento titulado “Eunwoo’s Select Shop”, se le cuestionó acerca de un objetivo alcanzado hasta ahora en 2024, “Pues estoy en México, cumplí la meta de ver a mis fans, a ustedes AROHAs”, compartió.

Tras el término de este segmento, Cha Eun Woo cantó un cover de los Backstreet Boys “As Long as You Love Me” y “U&I (너와 단둘이)”, después cantó un medley del grupo ASTRO, al igual que la canción “You’re the best”. Ya en la recta final de concierto, una nueva sección llegó, a la que llama “Almacén de constelaciones”.

Donde a través de un pizarrón transparente crea un constelación diferente dependiendo del lugar a donde vaya, “Cuando pienso en México me viene a la mente AROHA y ASTRO. Recuerdo ir al zócalo y tomar café en la calle Madero. Quiero expresar mi agradecimiento una vez más y ahora que puedo verlos cara a cara lo único que les puedo decir es “gracias”, este será un recuerdo para la constelación de hoy”, comentó Cha Eun Woo.

Como parte del encore, Cha Eun Woo cantó la canción “La Bamba”, tema que interpretó junto a los miembros de ASTRO en la KCON México de 2017. La última canción fue “Love so Fine” creada especialmente para el k-drama o drama coreano ‘True Beauty’. Por si fuera poco, para cerrar el concierto, un nuevo VCR apareció en las pantallas de la Arena CDMX, donde el cantante dijo, “Te veré de nuevo el año que viene”.

