Leonardo de Lozanne afirma que el tiempo que se tomó con Sandra Echeverría los ayudó

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría regresaron hace un tiempo por lo que han sido muy criticados, en especial a la actriz, ya que se había corrido el rumor de que el cantante le fue infiel en varias ocasiones.

En noviembre de 2022 dieron a conocer que habían dado por concluida su relación y varios meses después se volvieron a juntar. Finalmente, el también conductor habla sobre este tema.

Para una entrevista con el programa “Ventaneando”, Leonardo de Lozanne aseguró que el tiempo que estuvo separado de Sandra Echeverría resultó ser muy beneficioso para ambos, pues los ayudó a salvar su relación.

Leonardo de Lozanne recomienda tomarse un tiempo cuando la relación no anda bien

Leonardo de Lozanne expresó que gracias al tiempo separados y a la terapia, comprendió que Sandra Echeverría era la mujer de su vida, así que ahora se encuentra feliz por haber salvado su matrimonio.

El cantante recomendó tomarse un tiempo separados si la relación se encuentra estancada y sumamente mal, porque cree que ambas partes podrán calmarse antes de tomar una decisión importante.

Asimismo, Leonardo de Lozanne destacó que eso debe ser una decisión de mutuo acuerdo, porque tampoco era correcto alejarse sin avisar, y de ese modo ambos podrán ver el problema desde una diferente perspectiva.

“Yo lo súper recomiendo, cuando las cosas no están caminando es mejor darse un brake. Claro planeado, no a lo loco. Establecer las reglas y todo… Es como cuando viajas, ves todo desde afuera. Estás en un avión y se ve todo más chiquito, como de otra perspectiva. Ves el bosque, no al árbol”, reflexionó el presentador de televisión.

De esa manera, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría llegaron a tomar decisiones que no estuvieron basadas en el enojo y el dolor. Revela que conversaron mucho y ahora podría hacer una renovación de votos, para celebrar su regreso.