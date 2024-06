Nacho Vidal se enfrenta a siete años de cárcel: Estos son los motivos

El actor de cine para adultos, Nacho Vidal, se encuentra en una situación legal complicada que podría llevarlo a enfrentar una condena de siete años de prisión.

La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia decidió enviarlo a juicio por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un ritual en el que Vidal estaba involucrado.

El caso se centra en el uso de metilfubotenina, una sustancia presente en el veneno del sapo de la especie bufo alvarius, durante el ritual en el que Vidal participaba.

Esta sustancia es el eje central de la acusación contra el actor, quien se enfrenta a siete años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de José Luis Abad.

Defensa de Nacho

Durante una entrevista con TardeAR el actor mencionó: “No me pone mal que me pidan siete años, ni doce ni dieciséis. Me pone mal que sigan todavía con esto, que busquen culpables cuando ya el perito de la Fiscalía lo dejó claro”

También negó las acusaciones y defendió su inocencia en el caso. Según sus declaraciones: “No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa. Se murió debido a una parada cardiorrespiratoria por un bajón o subidón de azúcar, porque era diabético”.

El actor ha rechazado la calificación de homicidio involuntario y ha argumentado que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Además, también arremetió contra la familia del fallecido, sugiriendo que sus motivaciones podrían estar relacionadas con el dinero:

“¿Qué quieren, dinero o cárcel? Porque quieren una indemnización también. Es un juicio sin sentido, y como juicio sin sentido que es, pues cuando salga lo afrontaré”

Por otro lado, ha cuestionado la atención mediática que su caso ha recibido en comparación con otros incidentes similares que no son investigados de la misma manera:

“Yo tengo el mejor abogado de mi vida, que es la p*** inocencia. Un tío dice que se le han muerto dos o tres en una ceremonia, pero nadie le investiga ni le dicen nada. Se investiga el de Nacho Vidal, porque como es actor hay que hacerle daño. Le tienes que joder de alguna manera, o piensan que es millonario y quieren su dinero. Yo que sé”