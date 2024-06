“Me plantó un beso”, Paola Durante revela que Paco Stanley la besó a la fuerza

El nombre de Paola Durante se ha colocado entre las principales tendencias de redes sociales tras el estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’, es por ello que Gustavo Adolfo Infante volvió a compartir una entrevista que tuvo con la extrabajadora de Paco Stanley, en la cual hizo diversas revelaciones.

La exedecán de uno de los programas de Paco Stanley ha hablado en más de una ocasión de la muerte del famoso conductor; no obstante, ante el estreno de la producción de Amazon Prime Video, ha decidido comentar nuevos detalles sobre la relación que mantenía con personas cercanas a Stanley.

Paola Durante asegura que Paco Stanley la besó a la fuerza

Como parte de la popularidad que sigue tomando el caso de Paco Stanley, el periodista Gustavo Adolfo Infante retomó una entrevista con Paola Durante, enfocándose en la anécdota en la que relató el momento que atravesó al ser besada a la fuerza por el conductor.

“En esa época no me gustaban los hombres mayores, pero en esa época yo lo veía muy grande. Yo decía: Ay, no, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así”, comentó.

Paola Durante Foto: Agencia de México

Al respecto de los detalles, la exedecán señaló que todo comenzó porque el presentador de televisión la invitó por a tomar un té, pero que ella pensaba que se trataba de una broma.

“Él me mandaba cuando estaba el beeper y me puso: Hola, soy Paco, vamos a tomar un té. Yo pensé que era broma, dije: ‘¿Paco me va a estar hablando a mí? y al otro día me ve en el foro y me dice: Qué onda, te mandé un mensaje”, dijo.

Paco Stanley (Captura)

Paola Durante aseguró que nunca estuvo interesada en Paco Stanley, por lo cual intentaba ignorar sus invitaciones; no obstante, durante una gira la cuestionó sobre sus intereses y la besó.

“Obviamente lo ignoré al otro día, cuando me tocaba dar los mensajitos, ahí le dabas doble beso y él quitó la cara. En una gira me dice: ¿por qué te gustan chavos? y estaba atrás de él con su sobrino, dijo: los grandes somos mejores, agarró y me plantó un beso”, confesó.