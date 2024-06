¿Pedrito Sola bailará en “Aventurera”? Esto fue lo que dijo el conductor

La noticia del estreno de la nueva producción de “Aventurera” bajo el mando de Juan Osorio ha provocado una gran cantidad de críticas para quienes protagonizarán la puesta en escena; aún así, Pedrito Sola expresó su deseo por ser invitado a bailar a lado de Irina Baeva.

En un video compartido en la cuenta oficial de Tiktok del programa “Ventaneando”, Ricardo Manjarrez realizó una breve entrevista a Pedro Sola, en la que lo cuestionó acerca de temas relacionados a “Aventurera”, empezando por el precio del boleto que compararía:

“¿Tú cuánto pagarías por ir a ”Aventurera”? ¿Qué boleto vas a comparar, de 500 o 2,500 (pesos)?”, preguntó Manjarrez, a lo que el conductor aseguró que adquirirá el de mayor precio: “De 2,500 obviamente, para estar en la primera fila”.

Pedrito Sola quiere que Irina Baeva lo saque a bailar

Después, Pedro Sola confesó el motivo por el que le gustaría comprar un boleto en primera fila: “Obviamente, para estar en la primera fila y que Irina Baeva me saque a bailar a la pista”.

También, contó la anécdota de cuando Carmelita Salinas lo quería sacar a bailar, situación que no se pudo lograr, pues el comunicador ya se había retirado del recinto: “Cuando fui, Carmelita Salinas no me sacó porque me fui antes del teatro y me buscó, pero ya no estaba”. Asimismo, confesó que también le encantaría bailar con Olga Breeskin.

Pedro Sola espera el estreno de la obra

Contrario a la gran cantidad de opiniones negativas que se pueden encontrar en redes sociales respecto al elenco de la nueva producción de “Aventurera”, Pedrito Sola sentenció: “Va a estar padrísima. A mí se me hace que la Irina Baeva lo va a hacer glorioso”.

¿Cuándo se estrena “Aventurera”?

El próximo 20 de junio será el día en que la producción de Juan Osorio comience a presentarse en el Salón Los Ángeles. Las funciones se darán desde el jueves hasta el sábado en diferentes horarios.