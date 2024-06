¿Se fue a vivir con Nodal? Daniel Bisogno revela que Ángela Aguilar ya no vive con sus papás

La joven cantante mexicana Ángela Aguilar se encuentra en el centro de la atención mediática una vez más, y esta vez es debido a las declaraciones del conocido presentador Daniel Bisogno, quien reveló que la artista ya no vive con sus padres y ha comenzado su vida independiente.

En medio de la polémica ruptura entre Nodal y la cantante argentina Cazzu, los rumores de un posible romance entre Aguilar y el cantante de música regional mexicana no han dejado de circular.

Bisogno, en una reciente intervención, afirmó que la joven cantante ya no reside con su padre, el famoso músico Pepe Aguilar. Durante su participación en el programa de televisión ‘’Ventaneando’', Daniel mencionó:

“Pepe se presentó en la Arena Ciudad de México y fue un éxito. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”

Estas declaraciones han generado especulaciones sobre un posible romance, ya que la noticia de su independencia coincide con los rumores que han estado circulando.

‘’Mala influencia’'

Algunos seguidores sugieren que Nodal podría ser una mala influencia para Ángela, considerando su historial con sus ex parejas, Belinda y Cazzu.

Hasta el momento, Aguilar no ha hecho comentarios públicos sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Christian. Sin embargo, sus devotos seguidores aseguran que la joven cantante tiene una respuesta contundente para todas las especulaciones.

Cabe recordar que los rumores surgieron luego de que se difundiera una fotografía de Ángela y Christian juntos, poco después del anuncio de la ruptura con Cazzu. Desde entonces, han sido vistos en varias ocasiones, aparentemente por motivos relacionados con el trabajo.

Ahora, los seguidores de los dos cantantes están a la espera de que se pronuncien sobre los rumores que los rodean y aclaren la situación.