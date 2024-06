Wendy Guevara da “cachetada con guante blanco”: Hará donación al hospital en el que la operaron

Debido a una piedra alojada en las vías biliares, Wendy Guevara tuvo que ser operada de emergencia. Su cirugía se llevó a cabo en el Hospital regional de León, donde recibió atención con rapidez gracias a influencias que tenía dentro del hospital, situación que le mereció una gran cantidad de críticas y ataques. Ahora, en agradecimiento a la institución, la influencer donará sillas de ruedas.

El Doctor Jesús Montoya, apodado ‘Chuyito’ fue el encargado de la intervención de Wendy, así como también se ocupó de la recuperación de Paolita Suárez cuando fue brutalmente golpeada por su ex pareja.

Fue durante una transmisión en vivo en redes sociales que la creadora de contenido dio la noticia: “¿Qué creen? Que vamos a donar unas sillas allá al hospital donde me operaron. Chuyito va a hablar con los del hospital para que me dejen ir a donarles sillas de ruedas pediátricas y sillas de ruedas para adultos”.

La ganadora de “La Casa de los Famosos” señaló que recientemente había recibido un pago, con el que hizo posible esta acción: “Y la verdad sí vamos a llevar una sillas, ahora ya me llegó mi paguito, y yo dije, pues yo me voy a ir al hospital, y me fui. Como era de emergencia mi cirugía, pues ahora voy a donarles unas sillas pediátricas y de adulto ahí al hospital”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Tras el anuncio de la donación, usuarios en redes le agradecieron su buena acción, incluso asegurando que Wendy dio una “cachetada con guante blanco”: “Hicimos famosa a la persona correcta”, “Por eso siempre te sale todo bien, porque eres agradecida”, “Yo sabía que Wen iba a hacer una donación, ella es muy agradecida y consciente”.

No obstante, hubo quienes mencionaron que es una obra guiada por la culpa: “Le remordió la conciencia porque sabe que hizo mal”, “Ya no haya cómo componerle”, “Ya no le quedó de otra”.