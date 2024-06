“Qué ridiculez”: el incómodo momento que vivió Erika Buenfil por culpa del padre de su hijo

La actriz ha llevado de la mejor manera la relación de su ex con su hijo.

Después de muchos años de ausencia, Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil se reunió con su padre, Ernesto Zedillo Jr, quien se había negado a cumplir con su paternidad tras un fugaz romance con la actriz, por lo que ahora su madre ha tenido que volver a cruzar palabras con su ex a 19 años de aquella fallida historia de amor.

Aunque Erika ha evitado hablar de la relación de su hijo con su padre, ha vivido un incómodo momento cuando ofrecía unas declaraciones a la prensa de lo que había sudo el reencuentro de su primogénito.

Recordemos que fue hace unas semanas cuando Nicolás colgó las imágenes familiares en sus redes sociales causando gran asombro entre sus seguidores y los de su madre. En las postales se pudo ver junto a su madre y una de sus medias hermanas, Isabella.

El incómodo momento de Erika Buenfil con su ex

Erika Buenfil se ha encargado de mantener su vida amorosa alejada de su carrera profesional, sin embargo, su romance con Zedillo sigue dando de qué hablar al compartir a su hijo quien ya es todo un hombre.

Al parecer la cercanía del joven con el empresario la ha llevado a mantener conversaciones con él, y la situación quedó registrada en medio del encuentro que la artista tuvo con la prensa.

Pese a que ella intentaba evadir la conversación sobre su ex, fue en ese momento cuando le entró una llamada de él por lo que no le quedó más remedio que admitir que era su ex quien la estaba llamando en medio de una sonrisa nerviosa.

“¡Ay, Dios!, justo... Magia, tengo que colgar porque es necesario. Justo habló, ¡qué horror! Tengo que bloquear el teléfono porque van a insistir, voy a quedar mal, ya”, dijo.

Luego de tomar su teléfono, uno de los periodistas presentes le resaltó la manera transparente en la que ha llevado la maternidad de su hijo y la polémica de su padre lo que ella confirmó.

“Sí, sin miedo y de frente, más de frente no pudo haber sido, qué ridiculez”, expresó entre risas.

Durante la entrevista Buenfil dejó claro que ella sigue a cargo de la crianza de su hijo por lo que es ella quien toma la decisión final al momento de llegar acuerdos.

“Cuando hay acuerdos con respecto a Nicolás sí, o sea, los permisos… Yo soy responsable de Nicolás al cien por ciento y yo me encargo de los permisos y a veces no le doy permiso porque tiene otras cosas que hacer”, sentenció.

De igual manera, fue consultada sobre la posibilidad de que su hijo cambie su apellido para llevar el de su padre y no dudó en responder.

“Él sigue siendo Nicolás Buenfil, sí, hasta ahorita. Ni lo hemos comentado, es algo muy personal de Nicolás”, agregó.