¿Empeoró? Príncipe William rompe silencio sobre el estado de Kate Middleton y muchos no le creen

Kate Middleton se ha convertido en la preocupación de todos los británicos y seguidores de la realeza en el mundo entero después de anunciar que padece cáncer. Desde entonces, los detalles de su estado de salud actual han sido toda una incógnita, despertando rumores de todos los tipos.

De hecho, lo más reciente vino de parte de la biógrafa de la princesa Diana y autora del libro, ‘Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims’, Lady Colin Campbell, quien aseveró que fuentes cercanas a la esposa del príncipe William confirman que empeoró.

“Kate Middleton está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”, expresó recientemente.

Por este motivo, el príncipe William rompió el silencio y se refirió a la salud de Kate Middleton en público por primera vez desde que se conoció su diagnóstico.

“Está mejorando. Sí lo está. A ella le hubiera encantado estar aquí”, declaró el futuro rey de Inglaterra en su visita a Portsmouth en el evento conmemorativo por el 80 aniversario del desembargo del Día D.

Ahí, un héroe de guerra le cuestionó sobre la realidad de su pareja, por lo que respondió con serenidad y confianza, intentando calmar a quienes se hacen la misma pregunta.

No obstante, hubo quienes no le creyeron y afirman que Kate Middleton está más grave de lo que realmente la familia real y el príncipe William quieren hacer ver. Esto explicaría porqué no se le ha visto en redes sociales ni en público, aunque sea entendible por necesitar reposo en medio del proceso de recuperación.

La última vez que la princesa de Gales fue vista fue el pasado mes de marzo en el video con el que dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer, tras una cirugía abodominal mayor a la que fue sometida.