Lenny Kravitz tiene 9 años sin sexo: ¿A qué se debe la drástica decisión?

Lenny Kravitz, reconocido cantante, ha revelado recientemente que ha pasado casi una década sin tener relaciones sexuales con otra persona. Esta sorprendente declaración ha generado interrogantes sobre las razones detrás de su decisión.

El cantante le dijo a The Guardian que no solo es célibe, sino que no ha estado en una relación durante nueve años. “Es algo espiritual”, dijo al medio.

Kravitz atribuye su celibato de nueve años a traumas no resueltos de su infancia. Presenciar las infidelidades de su padre hacia su madre dejó una profunda huella en él.

El cantante quiere cambiar lo que vio de su padre. “Después del matrimonio, me volví más como [mi padre]. Me estaba convirtiendo en jugador”, dijo Kravitz. “No me gustó. Yo no quería ser ese tipo. Así que tuve que enfrentarme a eso, y me llevó años”. Según Kravitz, abordó su condición de “casanova” “no dejando que mis propios deseos se hicieran cargo”.

También reveló que tiene un trauma por una relación no consentida que tuvo a los 13 años con una chica de 20 y que le marcó hasta tal punto que le provocó un rechazo al sexo que solo logró superar plenamente cuando conoció a Lisa Bonet, la madre de su hija, Zoë Kravitz

Diferencias entre celibato, castidad y abstinencia

Es importante diferenciar entre el celibato, que implica no tener pareja ni mantener relaciones sexuales; la castidad, que se refiere a tener sexo solo al casarse con la pareja; y la abstinencia, que implica no tener sexo con otra persona, aunque se pueda masturbar.

Algunos hombres eligen vivir en celibato o dedicarse al onanismo para mantener la tranquilidad y evitar el enganche que puede generar el sexo. También se puede encontrar en esas definiciones a los “sabios sexuales”, quienes solo buscan tener relaciones si hay una conexión mental o emocional.

A pesar de su celibato, Kravitz se encuentra en excelente estado de salud física. En varios de sus videos de Instagram revela que se somete a entrenamientos intensos de 90 minutos, combinando fuerza, calistenia y posiblemente Pilates. Además, sigue una dieta estricta para mantenerse en forma y saludable.