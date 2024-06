Los gestos de Nodal con su hija por los que lo tildan de “mal padre”

Christian Nodal ha sido objeto de duras críticas luego de su separación con Cazzu, el presunto vínculo amoroso con Ángela Aguilar pero también los gestos que ha tenido con su hija Inti desde su nacimiento, por los que lo han tildado de mal padre.

Y es que son muchas las acusaciones que ha recibido el ranchero por su fugaz romance con la argentina, pues a solo ocho meses del nacimiento de su hija, la pareja decidió ponerle punto y final al romance que nació a solo meses de la ruptura del compromiso de este con Belinda.

Nodal ha sido tildado de “infiel”, “machista” y hasta “inmaduro” por la poca estabilidad emocional con la que cuenta y han sido sus actos los que han delatado su personalidad, dejándolo expuesto al rechazo, mientras Cazzu se llena de elogios cada vez que aparece con su hija.

Los gestos de Nodal con su hija por los que critican su paternidad

Eliminó sus fotos

Días antes de confirmar su separación con la llamada ‘Jefa del Trap’, Nodal decidió eliminar todas sus fotos junto a ella y hasta las de su hija, situación que alertó que algo pasaba entre ellos, pero la cual más de uno criticó por eliminar los recuerdos de su pequeña.

No ha detenido sus giras, Cazzu sí

El intérprete ha continuado con su agenda profesional pese al nacimiento de su hija, por lo que se la ha visto ofrecer distintos shows, mientras Cazzu se encarga de los cuidados de Inti. A diferencia de él, ella si pausó su carrera durante su embarazo y sigue sin poder recuperar del todo su vida.

Habría “abandonado a Cazzu”

“Lo que pasó acá es que desde que fueron padres de Inti, obviamente, las cosas cambiaron. Al parecer, ella le hacía reclamos a Nodal con el tema paternidad, no porque no esté presente sino porque no la habría ayudado con todo lo que implica tener un hijo… A mí me dijeron hace un mes aproximadamente que ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla y fuentes cercanas a la pareja a mí me decían este textual: ‘Parece que Christian no se enteró que fue padre’”, dijo el periodista argentino Juan Etchegoyen.

Estaría envuelto en rumores de romance mientras viaja a otros países

A solo horas de haber anunciado su separación, Nodal era captado con Ángela Aguilar en un local en Texas, encuentros que continuaron en otros países como México y hasta Europa y pese a las habladurías ambos han preferido no aclarar la situación dando entrada a nuevas especulaciones.