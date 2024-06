¿Lyn May verdaderamente tuvo un romance con Tin Tan? Marcos Valdés no lo cree

“El minuto que cambió mi destino”, programa conducido por Gustavo Adolfo Infante tuvo como invitada especial a Lyn May. Durante la entrevista, La vedette reveló detalles de diferentes aspectos de su vida, incluyendo la relación que llevó con Tin Tan, suceso que Marcos Valdés, sobrino del comediante, no cree que haya sido realidad.

Según lo narrado por la vedette, Tin Tan fue uno de los mejores amantes de su vida: “Tin Tan fue muy buen amante (...) Yo estaba chiquita, pero cada vez que salíamos de trabajar, nos íbamos a la bohemia. Él estaba con un montón de amigos jugando, y tocando los tambores, y él bailaba, me enseñó a bailar. Después ya sabes, nos íbamos a donde él vivía. A lo que te truje Chencha”.

Marcos Valdés no cree en las palabras de Lyn May

Por su lado, el sobrino de Germán Valdés, señaló que no cree que lo revelado por la bailarina sea verdad: “Don Germán era un gran ser humano (...). Sería muy difícil que ella haya conocido a mi tío, no son contemporáneos”.

En la misma entrevista presentada en “Sale el Sol”, el hijo del ‘Loco’ Valdés, expresó su opinión de Lyn May: “Lyn May es muy linda, yo le mando mil besos, pero es un poquito aventada, pero Tin Tan no es de su época. Pienso que no son contemporáneos”.

Tin Tan y Pedro Infante tenían una novia por día

Marcos Valdés aprovechó para contar una anécdota de su tío a lado de Pedro Infante: “Mi tío era tremendo ligador. Hay una historia que les cuento: En aquellos entonces cuando (Tin Tan) tenía el Tintavento, invitó a Pedro Infante, le decía ‘el ídolo’, ‘mi ídolo’, lo invitó y todos los días tenían una novia diferente. Porque don Pedro no tomaba nada, no tomaba ni una gota de alcohol. Y se dice, me cuenta mi papá, que (Tin Tan) le invitaba, en lugar de una copa, una novia cada día. Entonces tuvieron una novia (diferente) durante siete días”.