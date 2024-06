‘Un Lugar en Silencio’ se convierte en una nueva casa embrujada para las Halloween Horror Nights

Los visitantes deberán silenciar sus gritos mientras ingresan al mundo post-apocalíptico de las exitosas películas de Paramount Pictures, A Quiet Place y A Quiet Place Part II (Un Lugar en Silencio y Un Lugar en Silencio II), en una nueva y escalofriante casa embrujada en Halloween Horror Nights de Universal Studios. El terror de este silencio insoportable comenzará el 30 de agosto en Universal Orlando Resort y el 5 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

Dirigidas por John Krasinski y aclamadas por la crítica por su narrativa llena de suspense, pero en gran medida silenciosa, las películas Un lugar en silencio y Un lugar en silencio II giran en torno a la familia Abbott y su intento de sobrevivir a las criaturas ciegas que, debido a su agudo oído, atacan cualquier cosa que haga el más mínimo ruido.

Reflejando el silencio de las películas, las casas embrujadas de Orlando y Hollywood tendrán un diseño de sonido único, efectos especiales y actuaciones expertas de los actores, todo para transmitir la siniestra sensación de pavor retratada en las películas. De acuerdo con la trama, Halloween Horror Nights incorporará el uso del lenguaje de señas americano (ASL), por primera vez, en las casas embrujadas de “A Quiet Place” para capturar la autenticidad de las películas.

Los fanáticos revivirán la tensión que se materializa en escenas clásicas de las dos primeras películas, incluido caminar por la granja que sirve como refugio de la familia Abbott y entrar al sótano donde Evelyn Abbott escapa para dar a luz cuando una de las criaturas se acerca. Los gruñidos de estos gigantescos depredadores seguirán a los visitantes en cada rincón siniestro, y todos deben recordar: si te escuchan, te cazan.

Los fanáticos del terror y los cinéfilos ahora pueden planificar su visita a Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, ya que todos los boletos están disponibles para compra. A partir del 5 de septiembre y en noches selectas hasta el 3 de noviembre, los visitantes encontrarán ocho nuevas casas embrujadas, siniestras zonas de terror y el icónico Terror Tram (Tranvía del Terror).

Varias opciones de boletos para Halloween Horror Nights están disponibles para compra en Universal Studios Hollywood, incluida General Admission, Universal Express, After 2 P.M. Day/Night, Early Access Ticket, que brinda acceso a casas embrujadas seleccionadas a partir de las 5:30 p.m. (sujeto a cambios), antes de la hora de apertura del evento, 7:00 p.m., y los famosos R.I.P. Tour, Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten a los visitantes repetir sustos varias veces. Haga clic aquí para comprar boletos y ver los Términos y Condiciones.

En Universal Orlando, una nueva y escalofriante colección de experiencias aterradoras espera a los visitantes, que incluye 10 nuevas casas embrujadas con calidad de película, cinco zonas de terror llenas de criaturas amenazadoras y un increíble espectáculo en vivo. Se pueden comprar boletos seleccionados, incluidos boletos de una sola noche, Express Passes, el R.I.P Tour, que ofrece acceso directo a las casas embrujadas, y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que brinda una idea de cómo los sustos se hacen realidad en un recorrido diurno, con luces encendidas, por una casa embrujada seleccionada.

Los visitantes también pueden hospedarse en un hotel de Universal y disfrutar de beneficios exclusivos, incluido el acceso exclusivo a Halloween Horror Nights para una entrada más rápida al evento, entrada temprana a los parques temáticos durante el día y más.

Los boletos para la Premium Scream Night de Universal Orlando el 29 de agosto ya están disponibles. Este evento único de una noche brindará a un número limitado de fanáticos la oportunidad de experimentar los lugares embrujados de este año antes de la inauguración oficial del evento el 30 de agosto, incluido el acceso a las 10 casas embrujadas, cinco zonas de terror y espectáculo en vivo. Los visitantes de Premium Scream Night también disfrutarán de tiempos de espera más cortos y entrada grupal escalonada a las casas, alimentos y bebidas no alcohólicas, un pase de recuerdo, acceso a atracciones seleccionadas en Universal Studios Florida y estacionamiento gratuito después de las 5 p.m. Solo hay un número limitado de entradas disponibles; haga clic aquí para obtener detalles adicionales.

Los fanáticos pueden comenzar a prepararse para Halloween Horror Nights con una nueva colección de productos disponibles en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood, así como en http://shop.universalorlando.com. Las novedades incluyen una camiseta y una taza completamente originales, inspiradas en la casa “A Quiet Place”.

Para aquellos que quieran profundizar aún más en los terrores de Halloween Horror Nights, consulta el Blog Discover Universal, que hoy también presenta una lista de seis casas embrujadas originales del evento en Universal Orlando Resort. Regularmente se publicarán nuevas actualizaciones sobre eventos en Universal Orlando y Universal Studios Hollywood.

