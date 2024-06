A un año de la Casa de los Famosos México: Así lo recuerda Nicola Porcella “me dieron una nueva oportunidad”

Nicola Porcella, el actor peruano, reflexiona con nostalgia sobre su participación en “La Casa de los Famosos México” al cumplirse un año desde su experiencia en el programa.

A pesar de sus dudas iniciales, Porcella se entregó por completo y fue acogido por el Team Infierno, conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Wendy Guevara.

Aunque no ganó el primer lugar, Niccola salió del programa con contratos y fama, abriéndose camino en el entretenimiento mexicano.

Ha participado en la serie “El Amor no tiene receta” de Televisa y ha sido convocado para conducir “¡Qué buena hora!” junto a Omar Fierro y Michelle Vieth. Además, ha tenido presentaciones en discotecas y eventos masivos. Próximamente, formará parte de la obra de teatro “Aventurera”.

Gratitud y recuerdos

En su primer aniversario, Niccola compartió un emotivo video en Instagram, recordando momentos destacados de su paso por el programa. El peruano escribió:

‘’Un año desde me salvaron a mí y a mi familia. No tengo palabras de agradecimiento para expresar todo lo que siento por ustedes, me dieron una nueva oportunidad y solo quiero devolverles todo este El peruano reveló que viajó a Colombia para formar parte de un reality show en busca de una pareja sentimental.

Aunque no reveló detalles específicos, mencionó:

“La gente me dice, ‘pero Nicola, ¿qué va a pasar’. Espérense tranquilos, ya van a ver. Van a estar de invitados, amigos míos, va a estar mi mamá, mi hijo ayudándome a elegir pareja. Imagínate, mi hijo cómo me va a ayudar a elegir pareja. Yo creo que nos vamos a divertir mucho”

Reacción del público en redes sociales