Líder de Locomía se convierte en padre por primera vez a sus 61 años

Xavier Font, reconocido como el fundador de la icónica banda Locomía, ha recibido una noticia llena de alegría en medio de un momento complicado de su vida.

A sus 61 años, se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo. El cantante compartió la emocionante noticia con sus seguidores en Instagram generando un gran revuelo entre sus fans.

En la publicación, Font reveló una imagen de una ecografía, mostrando el crecimiento de su futuro hijo. Junto a la imagen, escribió: “Xavier Font Junior en camino para cambiar el MUNDO, pura luz”.

La noticia de la paternidad a los 61 años ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y buenos deseos para él y su futura familia.

Historia en pareja

La historia de amor entre Font y Harold Cala comenzó en 2021 a través de una aplicación de citas. A pesar de los obstáculos impuestos por la pandemia de coronavirus, la pareja se mantuvo unida y, tres años después de su encuentro, contrajeron matrimonio por poderes.

Actualmente, ambos residen juntos en Barcelona, España. La noticia de la paternidad llega como un hito significativo en su relación y representa un nuevo capítulo en su vida juntos.

Sin embargo, esta noticia alegre llega en un momento en el que Xavier enfrenta desafíos de salud. Recientemente, el cantante reveló públicamente que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata.

A pesar de las dificultades, ha demostrado una actitud optimista y valiente. En una entrevista con Europa Press, expresó su determinación:

‘’Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó, y voy a seguir, yo estoy para tiempo”

A medida que se prepara para abrazar la paternidad en esta etapa de su vida, muchos fanáticos han expresado como su historia inspira a otros a no rendirse frente a los desafíos y a mantener una actitud positiva.