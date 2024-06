Mario Bezares regresaría a Televisa con ‘La Casa de los Famosos México’

Después de varios años alejado de las producciones de Televisa, todo parece indicar que Mario Bezares será una de las nuevas apuestas para entrar al famoso reality show conocido como ‘La Casa de los Famosos México’, mismo que estrenará su próxima temporada este 21 de julio de 2024.

En los últimos días, Mario Bezares se ha colocado entre las principales tendencias de redes sociales, especialmente por el estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’, la cual es una ficción que intenta plasmar algunas de las claves en el caso por el asesinato de Paco Stanley, mismo por el que fue involucrado el comediante.

Jorge Gil, Paco Stanley y Mario Bezares (Captura)

¿Mario Bezares regresará a Televisa con ‘La Casa de los Famosos México’?

En medio de la polémica que enfrenta el comediante mexicano por su representación en el producción de Amazon Prime Video, comienzan a surgir rumores sobre su posible regreso a Televisa con la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, causando diversas reacciones por la personalidad de Bezares.

Los rumores han tomado fuerza luego de las declaraciones del periodista Carlos Alberto, quien es un colaborador de Gustavo Adolfo Infante, ya que aseguró que una de las sorpresas será volver a ver a Mario Bezares en Televisa como parte del regreso del famoso reality show.

“La novedad y yo creo que uno de los integrantes más importantes que van a estar en La Casa de los Famosos, después de 25 años de no estar en Televisa y el hombre que ha sido muy golpeado por la gente, Mario Bezares, estuvo en Multimedios, está haciendo cine y ahora regresa a Televisa”, comentó.

Asimismo, el presentador de televisión se había mantenido bastante activo para hablar de la serie y las acciones legales que tomaría, no obstante, repentinamente dejó de compartir detalles, puesto que parece que los productores del reality show le pidieron revelar más información dentro de la casa.

“Que, por cierto, me pasaron el chismecito de que cuando ya no quiso decir nada sobre la serie y dijo que sus abogados no le permitían hablar, me contaron que no son tanto sus abogados, sino que le dijeron en Televisa: guárdanos tantito para que nos puedas contar”, dijo.

Hasta el momento, la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ no han revelado los nombres de los participantes que estarán en la nueva temporada, por lo cual solo se tratan de rumores.