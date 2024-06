Maryfer Centeno sobre video viral de Laura Zapata: “Hay límites”

Laura Zapata se volvió viral tras un polémico video en el que canta las “estrofas prohibidas” del Himno Nacional Mexicano, por lo que incluso, podría pagar una multa de un millón de pesos. Maryfer Centeno, la famosa grafóloga de Tiktok, compartió su opinión sobre lo dicho por la actriz.

En una emisión de la mesa de análisis de “Atypical Te Ve”, dirigida por el cineasta Carlos Alazraki, en la que se incluyeron personalidades como Pedro Ferriz, Francisco Martín Moreno, Laura Zapata y Guadalupe Loaeza, se atacó al partido político Morena y a sus representantes; por sí solos, los comentarios de los presentes se volvieron virales, no obstante, lo que llamó más la atención, fue Laura Zapata cantando el Himno Nacional, insinuando a comenzar una revolución.

Maryfer Centeno no está de acuerdo con Laura Zapata

En un video que subió a sus redes sociales, la grafóloga Maryfer Centeno expresó su opinión sobre lo dicho por la actriz mexicana, destacando, que es posible que Zapata se vuelva acreedora de una multa de hasta un millón de pesos por su interpretación del Himno Nacional:

“El problema de esta mesa no es la libre expresión, el problema de esta mesa es que Carlos Alazraki permite que se suba un video a sus redes sociales donde está cantando estrofas que fueron eliminadas del Himno Nacional en 1943″.

“Estamos hablando de algo que es muy importante porque al final del día todo el mundo tiene derecho y es válido confiar o no confiar, creer o no creer. Con lo que no coincidimos es con las formas y sobre todo, no respetar a un símbolo patrio, no respetar que no piensen igual que tú, no quiere decir que las otras personas estén mal o seamos menos valiosos”, continuó la influencer.

Siguiendo con el tema, Maryfer Centeno señaló que en un momento histórico como el que se está viviendo en el país, es importante no dividir a la sociedad: “Esto se está convirtiendo desafortunadamente en un discurso que no nutre, a través de la ofensa, porque es a través del insulto. Sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo, es un momento donde como mexicanos, creo que deberíamos de unirnos en lugar de hacer estas discusiones que sin duda alguna, son estériles, son inútiles, no llevan a ningún lado”.

Para concluir, indicó que hay límites que no se deben rebasar: “Prefiero que me critiquen por ser amable, a que te critiquen por estar demostrando, humillando o pensando que mi pensamiento es mejor que otros. Entiendo perfecto de comunicadores, todos nos vamos a equivocar, pero yo creo que sí hay límites a tal grado que ahí está la ley”.