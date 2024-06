Chusi estrena canción de la mano de Kodigo, Imlaylow y Tavo Paez

Durante muchos años, la música electrónica ha sido uno de los géneros más escuchados en diversas partes del mundo. Pese a que en México también había un gran número de oyentes, muy pocos Dj´s connacionales triunfaron y se mantuvieron en el ojo mundial. Por fortuna, lo anterior cambió y ahora la bandera azteca cuenta con un gran número de representantes, tal como Jesús Emilio Garza, mejor conocido como Chusi , quien acaba de estrena canción de la mano de Kodigo, Imlaylow y Tavo Paez.

A pocos días de estrenarse ´CONTIGO´, este tema ya cuenta con miles de reproducciones en las plataformas digitales. Además, Chusi está de gira por diversas partes del país y Estados Unidos. En entrevista con Publimetro, el productor mencionó lo siguiente al ser cuestionado sobre las constantes presentaciones que realizan: “Yo creo que el desgaste mental es el más difícil y es el que más hay que prestarle atención porque a veces puede pasar desapercibido y aunque no estés tan cansado físicamente, mentalmente sí”.

El artista aseguró que en ocasiones es complicado pasar de muchísima gente a “tú solo en el cuarto del hotel todo el día descansando y otra vez repetir. Sí, si va dejando ahí sus sus secuelas, si no le pones atención, pero pues siempre muy agradecido”.

“Con este tipo de de situaciones es cuando verdaderamente me doy cuenta que si estoy haciendo lo que más me gusta y que lo podría seguir haciendo mi vida” — Chusi

Jesús Emilio es muy conocido en redes sociales por las mezclas que realiza y cómo crea nuevos temas con canciones populares: “Yo no podría obviamente tocando tanto tiempo, si no tuviera un equipo también, o sea creo que hay que buscar, dentro de tus posibilidades o dentro de lo que necesites, gente con la que puedas trabajar y con la que puedas contar para que te apoyen también con todo esto, por ejemplo, yo a la hora de hacer mi contenido, pues me apoyo mucho de amigos míos, que son videógrafos y que por ejemplo ahora que estuve en en Aguascalientes pues todo el contenido que estuve subiendo prácticamente me lo mandaban ya listo para subirlo”.