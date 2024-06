Paola Durante sí lloró, pero no por Paco Stanley: “Me quedé sin trabajo”

Paola Durante fue inculpada por el asesinato de Paco Stanley, hecho que le mereció pasar 2 años en prisión. Con el reciente estreno de la producción de Amazon Prime, “¿Quién lo mató?”, la edecán se decidió a contar su versión de lo sucedido y ha subido videos reaccionando a escenas de la serie, donde reveló que lo que realmente la hizo llorar ante el deceso del “Jefe”, fue haberse quedado sin trabajo.

En el último video publicado en su canal oficial de Youtube, el cual es la tercera parte de la serie “QUIÉN ES PAOLA - La verdad DURANTE el silencio”, Paola Durante reacciona a ciertas escenas de la serie, y confiesa que a pesar de no recordar muy bien el suceso por el shock que sufrió, tiene muy presente la manera en la que los asistentes del funeral lloraban sobre el féretro en el que yacía el conductor:

“Yo creo que estaba bloqueada, porque de lo único que me acuerdo es de Mario (Bezares) destrozado, lleno de lágrimas. El hijo mayor, llegó destrozado. Y lo que más me impactó, que le pregunté a mi hermana, porque realmente no me acuerdo si el féretro estaba cerrado o estaba abierto, porque la gente, cuando pasaba por el féretro gritaba de verdad con un dolor, y decía ‘Jefe, jefe, quién nos va a hacer reír ahora, tú eras lo único que había bueno en este mundo’. Era de verdad algo impactante, pasó muchísima gente”.

Paola Durante lloró por perder su trabajo, no por la muerte de Paco Stanley

De la misma manera, Durante admitió que en el funeral, debido a la impresión, le fue imposible llorar, sin embargo, se desahogó el día en el que le hicieron un homenaje al conductor: “Creo que estuve toda la noche, y sí estaba shockeada porque no estaba llorando. El momento que yo lloré, fue cuando le hicieron un programa especial”.

“Llegué y vi una foto enorme de él afuera del foro, y fue tan impactante para mí verlo que dije ‘Me quedé sin trabajo. Se murió el jefe y me quedé sin oportunidades para estar en la tele’”, contó la edecán del programa “Una tras otra”. “Entonces estaba llore y llore, fui a maquillaje y me decían ‘ya deja de llorar’, (y yo respondía) ‘Es que me quedé sin trabajo. Tengo una hija de 5 años, ¿Qué voy a hacer?’, eso me preocupaba muchísimo”.

A pesar de eso, aceptó que admiraba mucho a Paco Stanley: “Y ya cuando fue el programa especial pues fue más duro recordar todo lo de él porque realmente yo lo admiraba mucho”.