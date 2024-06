Se dice que Fernanda Blaz contará toda la verdad sobre la infidelidad de su ex Gabriel Montiel

Fernanda Blaz y Gabriel Montiel dieron por terminada su relación el año pasado, después de haber estado juntos durante siete años y aunque al principio todo pareció acabar en buenos términos, la situación cambió.

Ambos influencers llegaron a hacer negocios juntos y por el tema de unos pagos, la ex de Werevertumorro empezó a despotricar contra él en las redes sociales.

Sin embargo, antes de que empezaran a tener problemas por ello, las personas en las redes sociales especularon que Gabriel Montiel le había sido infiel, pues empezó a salir con otra mujer poco después de cortar con Fernanda Blaz y ella misma pidió no creer en esos rumores.

Fernanda Blaz participará en el pódcast llamado “Seres Cromáticos”

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Fernanda Blaz anunció que estaría grabando un episodio para el pódcast “Seres Cromáticos”, conducido por el influencer Dani Valle.

Este pódcast es conocido porque los invitados hablan de sus experiencias de vida que los han ayudado a crecer como persona, por lo que suelen compartir momentos difíciles que los han hecho cambiar y mejorar.

A raíz de ello, los usuarios y la prensa empezaron a especular de que tal vez Fernanda Blaz compartiría más detalles de su ruptura con Gabriel Montiel, pues se sabe que fue sumamente difícil para ella.

La influencer ha dicho que durante mucho tiempo se negó a creer que Werevertumorro la hubiese engañado, pero prácticamente después de terminar se dio cuenta de todo, pues desde hace tiempo le habían advertido de ello.

No obstante, también existe la posibilidad de que Fernanda Blaz no hable o no ahonde mucho en el engaño de Gabriel Montiel, puesto que el pódcast de Dani Valle no es conocido por ello.