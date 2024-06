¡Atrapada! Will Smith desmiente historia de Martha Higareda

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más populares en todo el país. Tras participar en diversas películas como ‘No manches, Frida’, ‘Amarte duele’ y ‘Cásese quien pueda’, la nacida en Villahermosa pudo conocer a artistas de alto renombre, tal como Will Smith, quiene está en promoción de su última cinta ‘Bad Boys Hasta La Muerte’.

Tras la visita del también rapero a tierras aztecas, algunos internautas revivieron la anécdota que contó Martha en el reconocido podcast ‘La Cotorrisa’: “Y me pasó justamente, no hace mucho, un poquito antes de la pandemia que fui a casa de un amigo, llegó Will Smith (… ) y entonces me acuerdo que yo estaba ahí como diciendo wow, o sea, lo que estoy viviendo; en este momento le pregunté ‘¿puedo cantar la canción del Principe del Rap en español?’ Y el dijo que sí”.

Sin embargo, en una reciente entrevista de ‘Bad Boys Hasta La Muerte’, Smith aseveró que nunca había escuchado la canción del Principe del Rap en español; contradiciendo lo dicho por Martha Higareda: “Nunca la había escuchado, en todos estos años no la había escuchado”, aseguró el protagonista de la película ‘Soy Leyenda’.

Es importante recordar que durante la visita de Ryan Gosling a México, el año pasado, Martha Higareda logró platicar con él y verificar frente a él su historia. Si bien el actor de Barbie no recordaba bien el incidente, sí aceptó que el restaurante en donde ocurrieron los hechos que le quitaron la etiqueta de “mentirosa”, pero ¿qué paso esta vez con Will Smith?

Hasta el momento, la publicación suma más de 600 mil reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Francamente esta mujer necesita ayuda profesional, no es normal tanta mitomanía…”, “Pues no tiene por qué ser mentira, no es lo mismo que te la cante alguien a escuchar la rola ya bien”, “No se a quien creerle mas , a Martha Higareda oh a mi abuelo con Alzheimer” o “Ya no da risa ya da señales claras de necesitar ayuda psiquiátrica”.