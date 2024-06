Billie Eilish plasma sus miedos a través del video de “CHIHIRO”

Como parte de su último lanzamiento discográfico, Billie Eilish ha estrenado el vídeo musical oficial de “CHIHIRO”, que pertenece a su tercer álbum de estudio, aclamado por la crítica, HIT ME HARD AND SOFT.

El vídeo fue dirigido por Billie Eilish, que imaginó una narrativa basada en un sueño en la que los largos pasillos oscuros y el cierre de puertas simbolizan los diferentes rincones de la mente. Junto a su coprotagonista Nat Wolff, se adentra en una conexión inescapable. Es la lucha interna la que se refleja en el exterior. Por más que intentemos huir, nuestros miedos más profundos, nuestro amor más grande o nuestros deseos más fuertes siempre nos alcanzan.

HIT ME HARD AND SOFT ha acumulado más de mil millones de reproducciones en todo el mundo y ha alcanzado el número 1 en 25 países. En su primera semana, HIT ME HARD AND SOFT superó oficialmente las ventas del álbum anterior de Eilish, vendiendo 339 mil unidades y 90 mil en vinilo en Estados Unidos, lo que supone el mayor debut de su carrera.

También es una de las dos únicas artistas, y la más joven, que ha vendido más de 300 mil unidades en la primera semana en los últimos 8 años, y la primera solista femenina en tener un álbum con 3 canciones (“LUNCH”, “CHIHIRO” y “BIRDS OF A FEATHER”) ganando más de 8 millones de reproducciones diarios en el Top 10 Spotify Global Chart en su primera semana. “CHIHIRO” debutó en el Top 15 del Billboard Hot 100 y es el single que más rápido ha alcanzado los 100 millones de streams en Spotify.

HIT ME HARD AND SOFT salió el 17 de mayo a través de Darkroom/Interscope Records. Este otoño, Billie Eilish iniciará la etapa norteamericana de su gira HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, con fechas en Europa y Australia en 2025.

Tracklist de ‘HIT ME HARD AND SOFT’