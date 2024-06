La verdadera razón por la que Cristina Saralegui no regresa a la Televisión

Cristina Saralegui es considerada una de las presentadoras más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos, reconocida por su programa ‘El Show de Cristina’. Sin embargo, a pesar de su fama, la conductora de televisión no quiere volver a trabajar, acá te contamos la verdadera razón.

¿Por qué Cristina Saralegui no quiere volver a trabajar?

A través de una entrevista realizada para el programa de YouTube de Don Francisco, titulado ‘Decálogo del Éxito’, Cristina Saralegui reveló que no quiere volver a trabajar, resaltando que, en su carrera, ser mujer “fue más difícil que ser varón y tener control editorial. ¿Por qué? Porque no querían que dijeran con mi nombre: nadie dice ‘Mira lo que hizo Univisión’, sino ‘Mira lo que hizo Cristina’”.

Asimismo, indicó que por esta razón aprendió a darse a respetar por los hombres y a tener una carrera exitosa sin tener que quitarse la ropa. “Aprendí, primero, a darme a respetar por hombres latinos en una industria machista. Aprendí a hacer una carrera exitosísima con toda la ropa puesta. A ti nadie te trató de desnudar, a mí sí”.

Esto lo dijo para hacer referencia a las chicas que actualmente tienen fama y que no dejan nada a la imaginación de las personas, “y las ves meneando las nalgas, las ves que se les ve todo en televisión. Con un talento como ese... ¿No tienen respeto por sí mismas? O sea, hacer una carrera como la de Celia Cruz, como la de Gloria Estefan, con toda la ropa puesta, está difícil”, dijo.

“A medida que pasaban los años, aprendí a mandar, a cobrar; eso es otra cosa: a las mujeres no nos gusta pedir lo que valemos, ponerle precio a lo que tú vales. Decir ‘Por ese anuncio no quiero 60 mil dólares, quiero 250′”

Fue justo en ese momento cuando señaló que no volvería a trabajar, explicando que esta decisión la tomó por razones personales. “Por eso no estoy en las redes, por eso no quiero trabajar más… estoy aprendiendo ahora a ser mujer, a ser abuela, a ser mamá, a ser hija. A ser todo lo que no pude hacer cuando estaba trabajando hasta la pelusa”.

Por otro lado, mientras continuaba hablando con Don Francisco, Saralegui también afirmó: “me encontré a mí misma, estoy alimentando mi alma ahora. (…) En la parte de encontrarme a mí misma, me estoy preparando para el viaje más lindo de mi vida, que es cuando ya no esté en este planeta”.