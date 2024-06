“Me siento frustrada”: así fue como Yolanda Andrade delató su estado de salud en pleno programa en vivo

En los últimos meses, Yolanda Andrade ha enfrentado serios problemas de salud, los cuales la han deteriorado su imagen, peocupando a los fans. La conductora se ha visto obligada a usar un parche en el ojo debido a la sensibilidad que tiene a la luz y que ahora que está trabajando en los foros de “Montse & Joe” le resulta molesta.

Aunque ha tenido momentos difíciles y ha demostrado signos de mejoría, una reciente emisión del programa preocupó a los fans ya que debido a una supuesta afonía, tuvo que comunicarse mediante un pizarrón. “Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí, porque voy a ser su intérprete, resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”, señaló Montserrat Oliver al inicio del programa.

Los invitados especiales fueron Ivonne Montero y Miguel Rodante, este último, muy amigo de Yolanda desde que eran niños, por lo que en todo el programa fue un apoyo para ella. Eso sí, antes de comenzar a recordar los buenos momentos que pasaron, para romper la tensión del silencio de Yolanda, Miguel preguntó: “Bueno pero ¿qué estabas haciendo? ¿Por lo menos te la pasaste bien para perder la voz o no?”, a lo que Yolanda responde con timídez que sí.

Montserrat continuó: “siento que está enojada conmigo”, a lo que Ivonne montero agregó “hasta yo me siento incómoda”. “¿Verdad que sí? Es que sí está bien raro que no hables Yo. Con lo escandalosa que eres”, señaló Montserrat. Yolanda respondió: “me siento frustrada”.

Yolanda Andrade Montserrat Oliver apoyó a su compañera en todo el programa (TikTok)

Esto de inmediato desató comentarios en redes sociales por internautas que expresaron consternación. “Pobrecita, deberían dejar que se recupere. Ella necesita descansar”. “Ya deberían dejar que se recupere en casa, no habla, tiene mucho dolor y no ve”. “Me imagino Miguel Rodarte al verla así no se debe haber sentido nada bien por el cariño que le tiene”. “Por qué la mandan a grabar así??”. “Eso ya es circo, para qué la exhiben??”, se lee.

Algunos por supuesto señalaron que eso no era afonía sino más efectos del mismo aneurisma cerebral que le dio a principios de 2023. Incluso usuarios expresaron que “empeorará”, alegando que poco a poco “perderá la capacidad de expresarse” y es que entre los síntomas está la dificultad para hablar.

Montserrat Oliver ha sido el máximo apoyo para Yolanda Andrade

La conductora y quien fuera su pareja sentimental por unos años, ha sido un soporte muy importante para Yolanda ya que tanto dentro como fuera de los foros, la ha ayudado a sobrellevar la enfermedad y a enfrentar el morbo de los medios de comunicación.

Oliver ha expresado la impotencia que siente al no poder ayudar a su compañera. “Siento impotencia de no poderla ayudar”, confesó y aunque le sugiere que visite otros médicos, entiende que se trata de un proceso agotador.

“Le digo ‘ay es que, ojalá puedas ir con otro doctor’, pero sé que a veces para ella es muy cansado que le estén dice, dice y dice, y entones siento impotencia pero pues esperemos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y de verdad encuentren una solución”, señaló.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de una arteria en el cerebro. Esta dilatación se produce debido a un debilitamiento de la pared arterial, lo que genera una especie de “globo” o saco que se llena de sangre. Los aneurismas cerebrales pueden variar en tamaño, y aunque algunos son pequeños y no causan síntomas, otros pueden crecer y ejercer presión sobre estructuras del cerebro o incluso romperse.

Cuando un aneurisma cerebral se rompe, puede causar una hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de sangrado en el espacio alrededor del cerebro. Esta situación es una emergencia médica grave y potencialmente mortal que requiere atención inmediata.

Los síntomas de un aneurisma cerebral pueden incluir dolor de cabeza intenso y repentino, náuseas y vómitos, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz (fotofobia), pérdida del conocimiento, dolor en la nuca, debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar.