Bárbara de Regil confesó que no se siente orgullosa de su rol como hija: “Trate muy mal a mi mamá”

La carrera de Bárbara de Regil se caracteriza por su importante papel en la serie “Rosario Tijeras” y por su estilo de vida saludable y sus mensajes motivacionales, es por eso que muchos fans quedaron sorprendidos con su confesión al revelar lo rebelde que fue durante su adolescencia.

De Regil admitió, durante una entrevista, haber sido una hija dura y rebelde. La actriz compartió que trató mal a su madre e incluso se molestaba cuando ella intentaba buscarla.

Según la artista, en ese entonces, vivía en otro mundo y no valoraba los esfuerzos de su madre por guiarla por el buen camino.

Con sinceridad, expresó: “Traté muy mal a mi mamá porque si hoy Mar me hiciera eso me da algo, pero yo era una adolescente, yo vivía haya yo estaba en otro rollo y mi mamá, pues me buscaba...”

La confesión de Bárbara generó diversas reacciones entre sus seguidores en las redes sociales. Algunos usuarios elogiaron su honestidad y valentía para hablar de sus errores, mientras que otros le agradecieron por compartir su experiencia y valoraron su capacidad de reconocer y aprender de sus equivocaciones.

Las opiniones fueron mixtas, pero muchos comprendieron que forman parte de la ley de vida en la que los hijos también enseñan lecciones a los padres.

Deseo de ser buen ejemplo

Regil expresó también su deseo de ser un modelo positivo para su hija Mar. Consciente de su pasado, busca redimirse y ser una madre presente y amorosa.

Comprende la importancia de mantener una buena relación con sus seres queridos y trabajar en su crecimiento personal. Quiere ser un ejemplo para su hija y evitar que repita los mismos errores que ella cometió.

La actriz ha sido objeto de controversias a lo largo de su carrera. A pesar de ello, muchos fanáticos han recalcado que muestra valentía al enfrentar las críticas y defender su postura cuando se siente atacada injustamente.

En redes sociales, sus seguidores más acérrimos mencionaron que no permite que la negatividad la afecte y sigue adelante con determinación, demostrando su resiliencia y su enfoque en su crecimiento personal.