Danna Paola está dispuesta a participar en cualquier proyecto de RBD: Así lo expresó la cantante

Danna Paola, reconocida cantante y actriz, ha dejado en claro su amor y admiración por la exitosa serie de televisión “Rebelde” y el grupo musical RBD. Durante una reciente entrevista, expresó su entusiasmo por formar parte de un nuevo proyecto relacionado con la historia del grupo.

La artista compartió su conexión personal con la serie y la música de RBD, revelando que es una gran fan desde su infancia. Su pasión por la trama y las canciones la ha llevado a considerar cualquier oportunidad que le permita ser parte de este universo.

Tras concluir su exitosa gira por Latinoamérica, Danna regresó a México y se enfrentó a preguntas sobre su posible participación en el nuevo musical de RBD. La artista manifestó abiertamente su deseo de formar parte de este proyecto y compartió su entusiasmo por la idea.

Así mismo lo expresó: “Ojalá que se haga. Me encantaría, creo que sería algo muy cool. No sé si se me dará la oportunidad”.

Gira de Latinoamérica

Durante la entrevista, Danna también compartió su experiencia en la reciente gira por varios países de Latinoamérica. La cantante describió el tour de esta manera: “Fue una experiencia muy linda, la verdad. Creo que por primera vez tocar en Latinoamérica fue un sueño que tuve de siempre”

Aunque ya se han confirmado algunos nombres para participar en el musical de RBD, como Belinda, Drake Bell y Daniela Parra, hija de Héctor “N”, el elenco completo aún no ha sido revelado.

Han surgido rumores sobre la posible incorporación de otros artistas reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los nombres que se han mencionado como posibles incorporaciones al elenco se encuentran Mario Bautista, Ester Expósito y William Váldes.

Aunque no hay confirmaciones oficiales al respecto, los fanáticos esperan con expectativa más noticias sobre los artistas que formarán parte de este emocionante proyecto.