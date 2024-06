“Karina Torres estará en “La Casa de los Famosos”? Esto dijo la integrante de “Las Perdidas”

Karina Torres, miembro del popular grupo “Las Perdidas”, ha despejado las dudas sobre su participación en la próxima edición de “La Casa de los Famosos”.

Durante una entrevista en el programa radial El Show de La Mejor, la creadora de contenido reveló sus planes y dejó en claro su postura.

A pesar de los rumores en torno a su participación, orres confirmó que no estará en “La Casa de los Famosos” en esta ocasión.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de considerarlo en el futuro, expresando: “Sí están rumorando, pero no... por el momento no, no me cierro a ninguna posibilidad después, pero ya cuando vaya ojalá y cuente con el apoyo de la gente”.

Ante las especulaciones sobre posibles obstáculos para su participación, Karina aclaró que no había sido contactada para formar parte del reality show. Con un tono risueño, mencionó que no la habían requerido, pero también dejó en claro su entusiasmo y disposición para unirse al programa en el futuro.

Durante la entrevista, también compartió detalles sobre su trayectoria personal y profesional. Reveló que ha experimentado un proceso de evolución y superación, enfrentando diversos obstáculos en el camino.

Destacó: “Pasé por un proceso muy fuerte que me hizo tocar fondo… eso fue lo que me ayudó, las terapias, el programa, mis compañeros, mi familia, mis amistades… las redes sociales y la gente me han ayudado muchísimo”,

Agradecimiento a grupo

Además, expresó su gratitud hacia sus amigas del grupo “Las Perdidas”. Destacó que ellas han sido fundamentales en su incursión en el mundo de las redes sociales y en su crecimiento personal. Valoró las enseñanzas y experiencias compartidas, reforzando el sólido vínculo de amistad que las une.

Y, aunque los seguidores no podrán verla en “La Casa de los Famosos” en esta ocasión, podrán seguir disfrutando de su contenido en las redes sociales, donde comparte su vida y se conecta con su audiencia.