¿Fantasma en el foro de “MasterChef Celebrity”? Natália Subtil aseguró sentir una presencia

Natália Subtil se convirtió en la onceava eliminada de “MasterChef Celebrity”. Después de perder el reto de eliminación, la modelo admitió que ya sabía que ella sería la que saliera del programa, pues una “presencia” se lo advirtió.

Al finalizar el capítulo del domingo 9 de junio, durante una entrevista, Subtil confesó sentir una presencia, de la que incluso, el equipo ya tenía conciencia, pues no era la primera vez que sucedía algo así:

“Soy muy sensitiva y me encanta que hasta en México tienen una cultura muy bonita de los muertos. Que la vida sigue, no termina por aquí. Y sentí un olor de flores, pero muy fuerte, como si las flores estuvieran aquí (en su nariz). Y me volteo, y no hay flores. Y en eso, al otro día el de la cámara me dice, ‘captamos la luz pasando frente a ti, lo tengo grabado’, cuando él me dice eso yo entiendo que me voy, vinieron por mí”.

“Bueno, me voy yo y me voy tranquila. Y en los montajes de ahora, tuvimos que cortar. No estaba sintiendo nada, era un olor más dulce, y el chico de cámara dijo, ‘corta, pasó el espíritu otra vez’. Tuvimos que cortar y empezar de nuevo”, explicó Natália.

Natália Subtil cree que fue un familiar suyo

Asimismo, la modelo, indicó que el espíritu en cuestión, pudo ser alguien de su familia: “Yo creo que es algo bonito, yo creo que hay seres de luz o quizá algún familiar vino a estar contigo porque ese momento pudo haber sido muy difícil para ti. Porque obviamente yo quería seguir estando en MasterChef, siento que fue una despedida bonita, ‘llegamos por ti, ve tranquila a casa’”.

¿Quiénes quedan en “MasterChef Celebrity”?

Tras la salida de Natália Subtil, miembro del grupo autodenominado ‘hielitos’, quedan nueve participantes, los cuales son: Harold Azuara, Ernesto Cázarez, Jawy Méndez, Ferka, Rossana Nájera, Rey Grupero, Litzy y Laura Bozzo.