Galilea Montijo corre a su estilista personal de su casa. Esta es la razón

Galilea Montijo habría corrido a su estilista personal de su casa como castigo a los malos tratos que infligió sobre una de las maquillistas de Televisa San Ángel. La conductora habría obligado a Bernardo Javier Moreno a salir de una de las propiedades que le estaba prestando.

Según información de Kadri Paparazzi, Bernardo Javier Moreno habría sido denunciado ante el área de Recursos Humanos por una maquillista de Televisa San Ángel debido a los abusos, malos tratos y burlas a las que habría sido sometida por parte de su compañero de trabajo.

Galilea Montijo no se queda callada ante la injusticia

Según lo dicho por los comunicadores de Youtube, al enterarse de la situación, la oriunda de Guadalajara, habría corrido al esteticista de una propiedad en la que lo había dejado hospedarse, y que incluso, a la que él presumía que se estaba “mudando”.

De esta manera, Bernardo se habría ido a vivir con América, una de sus compañeras en Televisa, miembro del staff de producción.

Otro privilegio que le fue revocado a Bernardo, fue el de poder organizar la fiesta de cumpleaños de Galilea, pues la fuente señala que él era el que cumplía con esa tarea todos los años; no obstante, esta vez no se le solicitó su ayuda, hecho que lo ofendió y lo motivó a no asistir a la celebración.

Por otro lado, a la fiesta del cumpleaños número 51 de la conductora de “Hoy”, sí asistió Andrea Escalona, quien supuestamente, tiene problemas con Galilea, al punto de que llegaron a los golpes.

Siguiendo con lo narrado por Kadri Paparazzi, aunque Montijo no está contenta con Bernardo, no se puede dar el lujo de quitarle el trabajo, pues él sabría varios secretos del elenco del matutino, y podría revelarlos por venganza.

Otro dato a destacar de lo mencionado en el video de Youtube, es que Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, no soporta al estilista.