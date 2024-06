TOMORROW X TOGETHER concluye triunfalmente su tercera gira mundial ‘ACT: PROMISE’ por Estados Unidos

TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) concluyó triunfalmente la etapa estadounidense de su tercera gira mundial, TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE> (en adelante: ‘ACT: PROMISE’), continuando su trayectoria ascendente.

Los íconos de la Generación Z cautivaron a la asombrosa cifra de 140,000 fanáticos en 11 conciertos que abarcaron 8 ciudades: 14 de mayo en Tacoma, 18 de mayo en Oakland, 21 y 22 de mayo en Los Ángeles, 26 de mayo en Houston, 29 de mayo en Atlanta, 1 y 2 de junio en Nueva York, 5 y 6 de junio en Rosemont y 8 de junio en Washington, DC.

TOMORROW X TOGETHER el 14 de mayo de 2024 en Tacoma, Washington. / Foto: BIGHIT MUSIC

Los narradores visuales del k-pop dieron vida a su característica brillantez narrativa a través de sus actuaciones, entrelazando las intrincadas narrativas de su discografía en el setlist para realzar la experiencia inmersiva del programa. Un momento destacado fue cuando el quinteto subió al escenario vistiendo un hanbok (atuendo tradicional coreano) para la interpretación reinventada de la música tradicional coreana del tema de baile pop alternativo “Sugar Rush Ride”, que cautivó a los fanáticos de todo el mundo.

TOMORROW X TOGETHER mostró su carisma de estrellas de rock en la interpretación de “Growing Pain”, con tambores y guitarras, mientras que las presentaciones por unidad, incluyendo la seductora “The KILLA (I Belong to You)” de SOOBIN y YEONJUN y la juvenil y enérgica “Quarter Life” de BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI, ofreció un espectáculo visual contrastante. La etapa estadounidense de la gira también contó con la animada “Cat & Dog (English ver.)”, conocida por su melodía pegadiza y divertidos cánticos de los fans.

TOMORROW X TOGETHER el 21 de mayo de 2024 en Los Angeles, California. / Foto: BIGHIT MUSIC

Además de las interpretaciones dinámicas de su colorida discografía, TOMORROW X TOGETHER también incorporó fragmentos de clásicos del pop-rock, como “English Man in New York” de Sting y “We Will Rock You” de Queen. El quinteto atrajo aún más a la audiencia estadounidense al usar chaquetas de equipos deportivos locales como los New York Rangers de la NHL y los Chicago Bulls de la NBA, estableciendo una conexión más fuerte con los fans de cada ciudad.

‘ACT: PROMISE’ en Estados Unidos atrajo amplia atención desde su anuncio, prometiendo una escala mayor en comparación con su predecesor ‘ACT: SWEET MIRAGE’. Continuando con su debut de estadios en Estados Unidos el año pasado, la banda líder de la Generación Z encabezó el Oakland-Alameda County Coliseum y el Minute Maid Park de Houston, convirtiéndose en el primer artista de k-pop en tocar en cada foro. También establecieron otro récord que definió su carrera al convertirse en la primera banda de k-pop en agotar dos presentaciones consecutivas en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, resaltando la creciente influencia de TOMORROW X TOGETHER en la escena global.

TOMORROW X TOGETHER el 29 de mayo de 2024 en Atlanta, Georgia. / Foto: BIGHIT MUSIC

Cuando la gira llegó a su fin, TOMORROW X TOGETHER expresó su más sincero agradecimiento a sus fans, MOA. “El mes pasado pasó en un instante. Al comenzar la gira, teníamos preocupaciones ya que nuestras visitas a Estados Unidos son raras y estamos presentando un show completamente nuevo, pero verlos bailar y cantar con cada canción nos trajo una alegría inmensa. Nos hemos dado cuenta una vez más de que nuestra felicidad proviene de MOA. Estamos comprometidos a trabajar aún más duro para convertirnos en artistas de los que MOA pueda estar orgulloso. Le prometimos a MOA a lo largo de nuestros shows que continuaremos creando recuerdos inolvidables juntos, y estamos comprometidos a mantener esa promesa. Así que, ¡esperen con ansias el viaje que tenemos por delante!”.

‘ACT: PROMISE’ ahora llegará a Japón para 8 shows en 4 ciudades, marcando la gira debut de TOMORROW X TOGETHER en Japón.

TOMORROW X TOGETHER el 5 de junio de 2024 en Rosemont, Illinois. / Foto: BIGHIT MUSIC

