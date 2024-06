Luis Enrique Guzmán quiso dar información de su hermana Alejandra Guzmán como pago

Un reconocido paparazzi acusó a Luis Enrique Guzmán de ofrecerle información personal de su hermana Alejandra Guzmán, a cambio de sus servicios como investigador.

Fue en el programa “De primera mano” donde ‘El Lobo’ reveló que el hijo de Silvia Pinal quería investigar a la asistente de la primera actriz, llamada Efigenia Ramos.

El paparazzi compartió audios en los que se puede escuchar el resentimiento que Luis Enrique Guzmán siente hacía sus hermanas mayores: Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, aparte de qué asegura saber manipular a la prensa.

Luis Enrique Guzmán sugiere que sus hermanas sienten celos de él por ser “pequeño” de la familia

“Como sigo siendo el más chico, el consentido, pues mis hermanas siempre me han tirado. ¡Siempre! Desde que tengo uso de razón. Alejandra también”, se le puede escuchar decir a Luis Enrique Guzmán en uno de los audios.

Y agregó: “Como yo era el único hombre, el más chiquito y el consentido, pues mis hermanas siempre ardieron. Todo el mundo en mi familia acaba haciendo como una rivalidad”.

‘El Lobo’ forma parte del equipo de reporteros del canal de YouTube Kandri Paparazzi, y fue a quien Luis Enrique Guzmán contactó para investigar a Efigenia Ramos.

“En algún momento él me pidió que le consiguiera un cerrajero (para revisar la oficina de Efigenia), cosa a la que no accedí, porque se quería meter a revisarle la oficina a Efigenia. Cuando acabé de hacerle la investigación y nos citamos para enseñarle lo que yo encontré me dijo que no tenía dinero”, relató el paparazzi.

Así Luis Enrique Guzmán le ofreció información a ‘El Lobo’ información íntima de Alejandra Guzmán a cambio de hacer el trabajo que le pedía. En ese audio además comenta cómo llega a manipular a los medios.

“En ese mismo audio se escucha cómo dice que él puede ir cuando quiera con la señora Pati Chapoy, que pone las cartas sobre la mesa y dice cómo manejar la nota. Así ha sido siempre y yo lo he visto en esa televisora”, compartió el paparazzi.