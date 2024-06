¿Qué será? Kenia Os comparte el miedo que a veces no la deja dormir

Kenia Os compartió durante una entrevista varios detalles de su vida que probablemente muchos de sus fans desean conocer, como por ejemplo, cuál es su mayor miedo.

La influencer logró convertirse en uno de los referentes pop y del género urbano mexicano gracias a sus canciones, por lo que ahora es seguida por millones de personas en toda Latinoamérica.

Sin embargo, a pesar de todo el éxito que ha conseguido, Kenia Os todavía no ha logrado superar uno de sus mayores miedos y que sufre desde que era pequeña, y es el miedo a la oscuridad.

¿Kenia Os es psíquica o médium?

“Toda la vida desde que tengo uso de razón, es algo que estoy trabajando y quiero encontrar el por qué, creo que es el mayor misterio que tengo en mi vida, él porque le tengo tanto miedo a la oscuridad”, le contó Kenia Os a Yordi Rosado.

La cantante cree que este miedo irracional puede deberse a algo que le llegó a pasar cuando era niña y que no recuerda, o que sea un miedo heredado. Pero actualmente está leyendo un libro para ver si puede descifrar el origen de su miedo.

No obstante, llamó la atención la respuesta que dio Kenia Os a la pregunta de Yordi Rosado sobre a qué le teme específicamente a la oscuridad: “el vacío que siento cuando no veo nada y soy muy sensorial, siento como una presencia o como si alguien me estuviera viendo”.

Asegura que cuando le toca dormir sola, lo hace con la luz encendida y no suele dormir seguido, en cambio cuando duerme acompañada, sí puede dormir a oscuras. En las giras, una chica de su equipo duerme con ella para que pueda descansar mejor.

Kenia Os aseguró que está trabajando en su temor a la oscuridad, pero algunos fans empezaron a cuestionarse si acaso será psíquica o médium y no lo sabe, mientras que otros usuarios le recomiendan acudir con un psicólogo o profesional de la salud mental para que pueda superar su fobia.