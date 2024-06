Yuri revela que Cristian Castro le prohibió hablar de él: “Prefiero ya no decir nada”

Yuri no volverá a hablar de Cristian Castro en los medios de comunicación. Así lo dio a conocer la cantante quien se encuentra realizando una gira con su colega.

Fue el programa “Venga la alegría” quien se encontró a la artista jarocha en el aeropuerto y al intentar obtener una declaración sobre la vida sentimental de Cristian se llevaron tremenda confesión.

“Yo no me acuesto con él”

“Pregúntenle a él, yo no soy su llevadera” respondió la cantante al ser cuestionada sobre la vida sentimental de Cristian y agregó que ella no duerme ni se acuesta con él para estar al pendiente de su vida privada: “Yo no duermo con él, ni me acuesto con él; ni como con él”, dijo tajante.

La intérprete de “La maldita primavera” fue cuestionada sobre si le molesta que le pregunten sobre el hijo de Verónica Castro y contestó que fue el propio Cristian quien le pidió que ya no lo mencione:

“El otro día me dijo: -siempre te preguntan a tí por mí- le dije: -sí porque tú no das entrevistas- entonces yo prefiero ya no decir nada de él”, explicó Yuri al reportero.

“No le gusta convivir con sus compañeros”

La cantante también aseguró que entre ella y Cristian no existe ninguna relación más allá de la laboral pues a él no le gusta convivir con ella: “No convivo con él porque a él no le gusta convivir con sus compañeros; entonces no se qué onda con su vida”.

Yuri también declaró para el programa matutino de TV Azteca que la gira con Cristian Castro está por llegar a su final pero no porque tengan rencillas sino porque ella va a preparar su nuevo espectáculo para el 2025: “Se termina la gira porque tengo muchas cosas que hacer; empiezo mi nuevo show, estamos montando el nuevo concierto para el año que viene”.

Además informó que los conciertos que se encuentran realizando son los que ambas estrellas habían firmado.