Cantante exhibe a René Franco pidiéndole dinero para “no hacerlo cachos”

El diseñador industrial René Franco se encuentra en medio de la polémica. El conductor del desaparecido programa de radio “La Taquilla” fue expuesto por el cantante Alex Soto quien reveló una llamada que René le hizo para criticarlo y luego venderle sus conocimientos para ser del gusto del público (o por lo menos del de René).

A través de su cuenta de Instagram el cantante evidenció a René: “Me enteré que estás buscando espacios de promoción para “Confía” que es tu ultimo sencillo y tu próximo show del Cantoral”, comienza Alex su denuncia, la cual acumula más de 50 mil reproducciones en la red social.

El cantante continuó su video diciendo que René elevó el tono de su crítica y le dijo que su música tiene severas dificultades para ser promovida por lo que de entrevistarlo lo destrozaría al aire: “Te haría cachos, te haría las preguntas al aire y no podrías contestármelas”, le dice René en un tono perturbador.

El conductor continuó diciéndole al artista que su opinión es muy celebrada en la industria por lo que si quería que hiciera una crítica de su trabajo le cobraría por ello: “Me empezó a a decir una crítica que dijo que a mí me iba a hacer muy bien, pero que después me iba a cobrar si yo quería preguntarle algo”. Después de la advertencia, René le dio su primera crítica, la única que sería gratuita.

“Tal cosa (la música de Alex Soto) es absolutamente imposible de promover yo te sugeriría dejar de llenar “cantorales”, empezar a hacer bares de 80 y 100 personas y dejar de estar vendiendo boletos entre tus amigos” le dice René al cantante en la grabación.

De acuerdo con el relato del músico, si deseaba preguntarle algo sobre su hiriente crítica, tendría que pagarle; pero lejos de solicitarle al diseñador industrial explicaciones, le pidió a sus acompañantes que grabaran el intento de extorsión.

Buscaba un fin económico

Alex dijo que luego de que René Franco intentó bajarle el autoestima (sin éxito) le propuso “reparar” su trabajo, pero que no lo haría de forma gratuita ya que (según René) la gente se hace su amiga para encajarse y preguntarle cosas sin pagarle por ello.

El cantante terminó su fuerte video respondiendo al señor Franco que no acepta su propuesta porque él hace música por pasión y no para ser famoso. Y le pidió a los artistas nuevos que tengan mucho cuidado con las personas del medio que son como René Franco:

“Tengan mucho cuidado con personas que hagan ese tipo de críticas, que además de que evidencian que tienen un criterio muy cortito, están buscando meramente un fin personal y económico”.

Lo funan

Tras la denuncia de Alex Soto en Instagram usuarios de las redes sociales se encuentran enviándole su apoyo y criticando al conductor por intentar abusar del músico.