¿De qué falleció ‘Pato’ Levy?, el hijo menor de Talina Fernández

El pasado lunes 10 de junio, se dio a conocer el sorpresivo fallecimiento de Gerardo Patricio Levy, el hijo menos de Talina Fernández, dejando un gran olor en el mundo del entretenimiento mexicano.

A pesar de que, en diversas entrevistas, el famoso conocido como ‘Pato Levy’ habló sobre los problemas de salud que ya venía padeciendo, su muerte ha tomado por sorpresa a todos, incluso a sus familiares y amigos más cercanos, pues en todo momento este se dejó ver con ánimo.

¿Cuál era el padecimiento de ‘Pato Levy’?

Durante una entrevista realizada para ‘Ventaneando’ hace un tiempo, Gerardo Patricio Levy detalló que su corazón no estaba en las mejores condiciones y que debían realizarle una cirugía urgente para atender algunos riesgos que pudiera tener.

Por tal motivo, el famoso trató de ser ingresado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ, el cual pertenece al gobierno, aunque, para ese entonces no tuvo éxito.

“Pues aquí en cardiología ya no me pueden atender. He venido cinco días seguidos y no me pueden recibir. Me refirieron que también tengo carnet”, dijo.

Asimismo, en ese momento el hermano de Mariana Levy indicó que en su corazón tenía 60 litros de agua, lo que le hacía que se le complicara moverse o respirar de la forma correcta.

“Mi corazón está fallando y es una cosa integral, en donde como falla el corazón tengo como 60 litros de agua reteniendo. Toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo, me tienen que ver los pulmones, el hígado, el corazón”.

De esta manera, se tiene que ‘Pato’ Levy falleció por un paro cardíaco fulminante mientras dormía, según lo comentado por fuentes cercanas a la familia.

“Tenía un daño en el pulmón bastante grave, tenía daño en el corazón... el daño era permanente e irreversible... teníamos la ilusión de que no fuera así, pero pues no fue así”, señaló Sussan, la esposa de Gerardo.

“Duró bastante más de lo que habían dicho los médicos”, finalizó diciendo.