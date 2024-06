¿Eres tú, Yanilen? Fan de Eduardo Capetillo revela por que no fue a su concierto

El concierto de Eduardo Capetillo en el Teatro Metropólitan sigue de dando de qué hablar. A una semana de que se llevara el recital que fue pospuesto por problemas de logística, se llevó a cabo en la Ciudad de México con apenas la tercera parte de asistentes.

Sin embargo el show ha generado mayor interés en las redes sociales donde usuarios han hecho mofa no solo de la poca venta de los boletos sino del repertorio que el cantante eligió para su concierto que estuvo repleto de cóvers.

Siendo los temas de Gustavo Cerati los que le acarrearon la mayor parte de las críticas.

“Supe que te gusta mucho mi marido´”

Luego de que te contáramos que el mismo Eduardo Capetillo bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram para ya no recibir malos comentarios, ahora se ha viralizado en una página de Facebook un comentario que posteó una supuesta fan de Eduardo.

Se trata de la página de entretenimiento Lúdika que publicó una fotografía de Eduardo con Biby Gaytán en el escenario y el mensaje de una fan identificada como “Laura” que le escribió al cantante: “Yo quería ir pero tuve miedo de gritarle a Eduardo: `estás bien guapo´”, comienza la publicación.

Y continúa: “Y que Biby me subiera al escenario y me exhibiera y me dijera -supe que te gusta mucho mi marido- y que luego Eduardo me preguntara -yo alguna vez te di motivos para que te guste?-”.

El divertido mensaje que hasta este momento tiene 63 mil reacciones en dicha Facebook, termina diciendo que a la fan le daría miedo no saber qué responder ante esa difícil situación.

Recuerdan la polémica

Aunque se desconoce si la publicación corresponde o no a una seguidora de Eduardo o se trata de un meme, su divertida respuesta hizo referencia al momento en que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán abordaron a una alumna de La Academia en el 2011, para que aclarara si le gustaba el marido de Biby Gaytán.

El enfrentamiento fue muy controvertido en su momento y ahora está siendo utilizado para terminar con las burlas a Eduardo.